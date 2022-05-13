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梅雨鋒面到！「致災大雨」開炸氣溫逐日下探　轉晴時機曝

▲中央氣象局指出，今（13）日鋒面接近，臺灣中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北、東北部地區及金門、馬祖並有局部大雨發生的機率。（圖／NOWnews資料照）
▲中央氣象局指出，今（13）日鋒面接近，臺灣中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北、東北部地區及金門、馬祖並有局部大雨發生的機率。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-05-13 06:45:55

中央氣象局指出，今（13）日鋒面接近，臺灣中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北、東北部地區及金門、馬祖並有局部大雨發生的機率；清晨至上午桃園至苗栗及綠島、蘭嶼有較強陣風；夜晚至清晨金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

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根據中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中表示，今晨觀測資料顯示：處於衰減期的對流雲移入台灣上空，伴隨中等偏弱的降水回波，中部以北明顯降雨，其他地區零星降雨，馬祖有濃霧。

今晨截至5：03本島平地各區最低氣溫大多在21、22度〔北部(基隆七堵區)21.0度，中部(台中大甲區)20.9度，南部(台南白河區)21.6度，東部(花蓮壽豐鄉)21.6度〕。

吳德榮說，最新(12日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日首波「梅雨季滯留鋒」逐漸南下，中部以北、東北部及東部有陣雨或雷雨，南部及東南部有短暫陣雨或雷雨的機率，有較大雨勢，應注意氣象局的特報；各區平地氣溫：北部21至27度，中部21至28度，南部22至32度，東部22至32度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明（14）日至下週一（16日）「滯留鋒」徘徊，降雨範圍擴及全台，應注意防範「中、小尺度」對流系統所伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，及累積的「致災性」降雨。

吳德榮說，各地氣溫逐日下降、明顯轉涼，北台微冷，下週日、一北台高溫降至20度左右，下週日晚至週一晨及下週一晚至週二晨，北台最低氣溫下探16度，亦應注意衣著調適；下週二 (17日)起「滯留鋒」南移至巴士海峽，各地天氣明顯好轉，白天氣溫回升。

最新各國(歐、美、加)模式模擬顯示，徘徊在巴士海峽的「滯留鋒」，其殘餘的水氣將與下一波鋒面合併，再度影響台灣，但模擬的影響時間、強度，各國模式都不相同，需繼續觀察。（編輯：孫唯容）

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