梅雨鋒面到！「致災大雨」開炸氣溫逐日下探　轉晴時機曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
今晨截至5：03本島平地各區最低氣溫大多在21、22度〔北部(基隆七堵區)21.0度，中部(台中大甲區)20.9度，南部(台南白河區)21.6度，東部(花蓮壽豐鄉)21.6度〕。
吳德榮說，最新(12日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日首波「梅雨季滯留鋒」逐漸南下，中部以北、東北部及東部有陣雨或雷雨，南部及東南部有短暫陣雨或雷雨的機率，有較大雨勢，應注意氣象局的特報；各區平地氣溫：北部21至27度，中部21至28度，南部22至32度，東部22至32度。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明（14）日至下週一（16日）「滯留鋒」徘徊，降雨範圍擴及全台，應注意防範「中、小尺度」對流系統所伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，及累積的「致災性」降雨。
吳德榮說，各地氣溫逐日下降、明顯轉涼，北台微冷，下週日、一北台高溫降至20度左右，下週日晚至週一晨及下週一晚至週二晨，北台最低氣溫下探16度，亦應注意衣著調適；下週二 (17日)起「滯留鋒」南移至巴士海峽，各地天氣明顯好轉，白天氣溫回升。
最新各國(歐、美、加)模式模擬顯示，徘徊在巴士海峽的「滯留鋒」，其殘餘的水氣將與下一波鋒面合併，再度影響台灣，但模擬的影響時間、強度，各國模式都不相同，需繼續觀察。（編輯：孫唯容）