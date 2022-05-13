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北韓新冠疫情爆發！鄰國擬伸援手　可能傳播途徑及隱憂曝

▲北韓近日罕見承認境內爆發新冠疫情。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓近日罕見承認境內爆發新冠疫情。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-05-13 07:19:18

北韓官方12日證實其國內爆發新冠肺炎疫情，引起國際社會高度關注，病例數在短時間內迅速增加，也象徵北韓過去2年多採取的嚴厲防疫措施「破功」。至於病毒是如何進入北韓，以及該國情況特殊、恐面臨多重抗疫困境的議題也引發熱議。

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分析認為，北韓的疫情很有可能屬於境外輸入後引爆，畢竟Omicron變種及其亞型毒株，近期都在鄰近的中國、韓國、俄羅斯大流行，不排除是經由走私客、野禽或跨境貨物運輸傳入。

有韓媒及中媒指出，北韓近日大量國民出現疑似流感症狀，參加上月25日閱兵典禮的人員中也有發燒病例，結果恐怕就是透過閱兵等全國性大規模活動，加速病毒傳播。後續如何抗疫，北韓的醫療及資源匱乏，先前還曾數度拒絕聯合國和中國的疫苗援助，缺乏保護力的情況下，恐怕很難阻止病毒繼續蔓延。

中國外交部發言人趙立堅12日在例行記者會上表示，中國與北韓是山水相連的友好鄰邦，雙方有守望相助的優良傳統，對北韓當前面臨的防疫形勢感同身受，已隨時準備為北韓抗擊疫情提供支持和幫助。韓國防疫部門亦於同日表示，必要時會與有關部門就向北韓捐贈疫苗一事展開協商，希望北韓的疫情盡早平息。

《韓聯社》分析指出，北韓過去一直宣稱自己境內零確診，現在卻接連曝光自己已遭病毒攻陷的事實，雖然沒有直接要求國際社會提供幫助，但有可能是在向美國發出訊號，希望在疫苗方面得到支援。而且，北韓先前曾拒絕藉由全球疫苗分配計畫平台「COVAX」獲得的200多萬劑科興疫苗，就連AZ疫苗也被拒於門外，但並未排斥美國製疫苗。

分析續指，隨著北韓首次公開披露境內的新冠疫情，是否成為美朝關係解凍的契機值得關注，畢竟在軍事和政治的領域以外，流行病帶來的健康問題可能是較無障礙的對話空間。

此外，也有韓國軍官預料，疫情或將影響北韓疑似在準備中的核試，推遲下次核試並暫停其他挑釁行動，重新聚焦處理國內問題，集中抗疫。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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