快篩陽=確診新規定！如何幫確診家人拿藥　QA一次看

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Q：親友幫確診者帶領藥，可前往哪些醫院?
A：指揮中心公布，代為領藥的親友可事先查詢有開設防疫門診，且配附輝瑞口服抗病毒藥Paxlovid的137家醫院，依據規定看診，經過醫師評估後由代看診者簽署同意書，持醫師開立的處方箋，於醫院藥局領藥。
Q：幫確診者領藥，需要注意哪些事項？
A：代替確診者領取藥物者本人必須非居家隔離者，需要持確診者的健保卡及出示確診證明，包含數位新冠病毒健康證明、或同時顯示身分證字號的健保快易通檢驗結果頁面截圖、居家隔離或是居家檢疫期間快篩陽性證明。
Q：幫確診者代領藥物，是否可能領不到？
A：根據指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，藥物開立有很多條件，醫師會查詢是否藥物，是否與確診者正在使用的慢性病藥等交互作用，經醫師評估，若認為病人不適合使用，便不會開藥，因此代領藥未必成功。
Q：居家隔離、自主防疫以及居家檢疫者3類人，在隔離期間是否能使用唾液快篩？若陽性是否視同確診？
A：只要使用取得食藥署緊急使用授權(EUA)的唾液快篩，快篩陽性且經醫師診斷即可認定確診，不過，如果民眾是從國外自行購入、沒取得EUA的快篩試劑不能用於判定。
Q：視訊診療需要準備什麼？
A：確診者要在檢驗陽性的測試卡匣或測試片上寫姓名與檢測日期，並與健保卡放在一起拍照，便於確認是本人；視訊診療也需要將相片上傳，並配合出示原測試卡匣或測試片，診療後再將試劑剪毀或折毀。
Q5：視訊診療需要付費嗎？
A5：視訊診療無須付款，視訊診療經判定確診的當次診療免付費，但全程將依規定錄音錄影。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。