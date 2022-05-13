抱不到金孫超氣！印度夫婦把獨子告上法院　索賠項目曝

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普拉薩夫婦控訴，自從兒子出生以來，已經在兒子身上花了2500萬盧比，送他去美國受訓，還在他2016年結婚時支付豪華飯店的婚宴費用、奉上奧迪名車、送小倆口去泰國度蜜月等，無非就是希望年輕人能趕快生育，讓他們享受當祖父母的喜悅，是男是女都可以。
然而，兒子結婚後就搬出去了，因為工作常常與兒媳分隔兩地，原本預計1年內就要抱到金孫，但6年過去了，這願望遲遲沒有成真；普拉薩夫婦認為，自己都是半隻腳快踏進棺材的人了，但兒子和媳婦卻始終對他們的要求充耳不聞，讓老夫妻相當心寒：「我們為了撫養他而犧牲了自己的夢想，卻連成為祖父母的夢想都還沒達到。」
忍無可忍的普拉薩夫婦，自稱不堪沉重的經濟和貸款壓力，心情上也太過鬱悶，決定向兒子求償，除了前述花在兒子身上的所有費用以外，還另外要求賠償金：「兒子已經結婚6年了，但還沒有計劃要生孩子。如果我們有孫兒陪伴，這些辛苦至少可以忍受。」
報導指出，印度北部法院預計本月17日審理普拉薩夫婦的案件，並提到在印度的傳統文化裡，家族是維持彼此聯繫的強大系統，但近年這種趨勢已逐漸發生改變，年輕夫婦更偏向離開父母獨立生活，女方也更願意選擇工作和事業，而不是專注於生孩子和在家當主婦。