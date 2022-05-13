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具俊曄赴紐約表演！婚後再傳喜訊　陸偶像唱他的歌獲獎

▲具俊曄13日晚上在美國紐約夜店表演。（圖／翻攝具俊曄IG）
▲具俊曄13日晚上在美國紐約夜店表演。（圖／翻攝具俊曄IG）

記者江芷稜/綜合報導

2022-05-13 09:41:12

韓星具俊曄3月飛來台灣，和大S共度新婚生活，為了紐約夜店演出，他暫離台灣飛去美國工作，預告今（13）日晚上將有公開表演，也曝光曾為其創作歌曲的大陸男偶像姚琛獲獎，鼓勵新生代繼續加油，男團選秀節目《原子少年》則力邀他擔任飛行嘉賓，希望他分享豐富經驗給台灣的追夢少年。

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▲具俊曄暫別大S，赴美國紐約夜店表演。（圖／翻攝具俊曄IG）
▲具俊曄暫別大S，赴美國紐約夜店表演。（圖／翻攝具俊曄IG）

具俊曄結束4月在台北「Ai Nightclub」夜店演出，5月則在紐約知名夜店「MIssion Club」，這是他原定表演行程，必須跟大S暫別，夫妻倆趁著在台灣期間品嘗米其林美食，還一起紋身「Remember Together Forever」，象徵彼此深厚感情，儘管相隔20年沒變，有了愛情的滋潤，大S恢復昔日美顏被誇回春了，具俊曄刮掉鬍子同樣變得年輕。

▲45歲大S婚後首度露面。（圖／大S IG）
▲45歲大S婚後首度露面。（圖／大S IG）
▲郭彥甫（左一）透露具俊曄、大S私下互動。（圖／紋身白IG）
▲郭彥甫（左一）透露具俊曄、大S私下互動。（圖／紋身白IG）

大S帶旺具俊曄的演藝運勢，他婚後受到兩岸矚目，之前為JYP練習生、大陸偶像姚琛作曲的《夜鬧》，也被粉絲發現原來是他的作品，具俊曄得知他去年獲得QQ音樂巔峰盛典（QQ Music Hiphop Fusion Award 2021）的年度傳媒藝人，並當場演唱自己的作品，4日開心發文說「看到我的年輕朋友隨著我的歌成長，我感到驕傲和開心，希望你繼續加油！」

▲具俊曄為姚琛寫曲《夜鬧》。（圖／翻攝具俊曄IG）
▲具俊曄為姚琛寫曲《夜鬧》。（圖／翻攝具俊曄IG） 
▲具俊曄恭喜姚琛獲獎，希望他繼續努力。（圖／翻攝具俊曄IG）
▲具俊曄恭喜姚琛獲獎，希望他繼續努力。（圖／翻攝具俊曄IG）

具俊曄、大S婚後話題不斷，收到許多邀約希望夫妻代言或出席活動，兩人也和藝術圈好友們餐敘，跨足娛樂、藝術領域，且他製作音樂經驗豐富，又有男團經歷，製作人詹仁雄邀請他擔任《原子少年》的飛行導師，傳出他很有參與意願，但因為疫情關係，後續變數仍多，目前還在協調檔期。

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