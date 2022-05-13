九宮格停課引民怨　民眾黨批：教育部朝令夕改甩鍋地方

我是廣告 請繼續往下閱讀
張其祿指出，在大學防疫困境上，許多學校也反應隔離宿舍不足，9成大學生希望實施遠距教學至學期末，教育部回應，校方可提出相關規劃與申請，會再審慎研議，校園防疫毫無標準，徒增校方的行政壓力。張其祿呼籲，國中教育會考將在5月21、22日登場，總考生人數高達19萬9318人，身心障礙及重大傷病考生8572人，會考防疫必須謹慎、務實，別讓校園疫情再擴大。
北市士林北投區市議員參選人陳思宇表示，校園快篩、藥品、疫苗三者還沒到位，實體上課染疫風險依然很高，根據教育部統計，各級學校當中國小確診人數最多，台北市5月12日單日就有近兩萬名學生請防疫假，國小學童佔78%、約1萬5千人，蔡英文總統允諾當父母神隊友的口號已經跳票，家長們只希望政府至少做個好隊友，跨部會溝通合作，儘速研擬對照顧者的補償與工作保障，並提出校園防疫實際措施。
民眾黨北市中山大同區市議員參選人林珍羽指出，教育部連續滾動調整防疫政策，讓校園防疫像月亮、初一十五全都不一樣。教育部不僅沒有實務經驗做基礎，也不徵詢第一線的學校、老師、家長和學生。防疫九宮格引起校方和學生激烈反彈，中央疫情指揮中心和教育部的回應卻是「學校可以視實際情況彈性作規定」，到頭來還是丟給各校決定，防疫九宮格上路兩天就甩鍋地方，變成僅供參考的停課標準。
林珍羽表示，家長們不滿的是政策改來改去，沒有人要負責，教育部說官員是經過專家學者討論，卻沒與地方與家長討論。林珍羽反問，難道教育部不知道除了固定班級外，學生還有選修、科任、社團活動與體育課，「難道確診孩子只跟8個人接觸嗎?教育部官員都不知道嗎？」九宮格停課制度等於變向公布確診同學資訊，違反《傳染病防治法》第10條規定。
民眾黨團呼籲，教育部須完善當前校園防疫必謹慎訂立「可執行準則」及「防疫配套」、教育部須進行跨部會協調，解決學校、學生及職場家長防疫困境，同時務實完善國中教育會考防疫準備。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。