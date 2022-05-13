漢堡王推「兩層三星蔥」牛肉堡 手機中520任一碼送點心
端午節即將到來，漢堡王宣布將開賣「三星蔥牛肉堡」，用健康食材、也就是滿滿的三星蔥來防疫。針對520也祭出限時好康，只要手機號碼有「5、2、0」任一碼，將可獲得滿額點心券，消費滿350元加送中份薯條及小杯可樂。麥當勞今（13）日則有韓風炸雞腿快閃優惠，App免花積分就能試手氣。
漢堡王宣布5月24日至6月6日限時開賣「三星蔥牛肉堡」，漢堡內鋪上兩層宜蘭三星蔥的蔥絲，再放兩片共8.8盎司的火烤澳洲牛肉排，加上美式起士上下包抄，讓愛蔥人士一口咬下大大滿足，單點189元、套餐229元、大餐254元。
粉絲最愛的華堡日也即將到來，五月除了免費吃華堡，針對520還有加碼，只要在5月16日前加入漢堡王LINE官方帳號並綁定會員，凡手機號碼有「5、2、0」任一數字，系統將陸續發放滿額點心券，在5月20日起消費滿350元就可兌換，免費多送中份薯條及小杯可樂。
此外，5月20日至5月25日期間在官網預訂指定套餐，輸入代碼「LOVEBK」選擇5月26日取餐，就送原味華堡；5月26 日官網購買指定套餐輸入代碼，或臨櫃出示漢堡王粉專的華堡日貼文或官方LINE推播截圖，送原味華堡1顆。
麥當勞今（13）日則在App推出黑五快閃優惠，打開App免花費積分就能免費玩翻翻樂，每帳號限今天參加1次，免費試手氣、不抽白不抽，獎項包括單點送中杯可樂、雞腿送中可，但也不少人都是抽到「銘謝惠顧」。