高端疫苗全球三期試驗！數據分析中　WHO宣布最終結果

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高端疫苗的總經理陳燦堅表示，如臨床試驗成果合乎預期，藉由臨床的實證數據與監管認證，高端疫苗將履行身為疫苗廠的責任與義務，以合理公平的方式向國際供應疫苗。
由WHO主導執行的新冠疫苗（STV Solidarity Trial Vaccines）全球團結三期臨床試驗，是一項多中心、多疫苗、適應性、共享安慰劑、事件驅動、個體隨機分派的大型三 期臨床試驗。在STV試驗中， MVC COV1901已在菲律賓、哥倫比亞、馬利，完成橫跨亞洲、南美洲與非洲的跨區域收案。
依照WHO STV試驗設計，一旦參與者完成兩劑接種，且確診病例數達到了期中分析目標，則數據將由兩組獨立的統計學家進行分析，並由全球數據和安全監測委員會（Global Data and Safety Monitoring Committee）進行安全性與疫苗有效性的資料判讀。期中分析完成後，將由WHO公布臨床試驗結果，並提供全球科學界與公眾審閱。（編輯：楊凱翔）1110513
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