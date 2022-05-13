頂呱呱開賣「一斤雞脖子」 89元省錢套餐每天只賣3小時
連鎖速食頂呱呱上月推出「經典一斤雞」、「一斤炸雞腿」後，顯然一斤賣上癮，這次再宣布推出「一斤雞脖子」199元，堪稱追劇必備聖品，只快閃開賣4天，各店每天限量30組。漢堡王也祭出新口味搶客，5月24日至6月6日限兩周販售「三星蔥牛肉堡」，用滿滿兩層蔥絲吸引愛蔥人士。
頂呱呱透露，每次推出「一斤系列」都獲得不錯評價，因此這次再度推出「一斤雞脖子」，也是店內低調的人氣商品之一，不少民眾都愛啃雞脖子邊追劇，堪稱解嘴饞聖品之一。原先店內常態販售1份200克是80元，「一斤雞脖子」相當於600公克、約是三份的量，售價199元等同於打8.3折，只限時開賣4天，每店每天各限30組，每人限買2份，買「一斤雞脖子」可用45元加購德式香腸。
頂呱呱五月推出不少好康，《NOWnews今日新聞》也整理3大優惠：
📍優惠一：即日起至5月18日，原價60元的呱呱包，全門市祭出2入特價85元，等於7折價。
📍優惠二：5月16日至5月31日限時開賣，4款午茶套餐均一價89元，最低6.7折起，每天只賣三小時，每日14:00至17:00限定販售。
📍優惠三：「一斤雞脖子」每份199元，是常態販售價格打8.3折，自5月23日起限時4天快閃，限量販售至5月26日，可用45元加購德式香腸。
若是愛吃蔥蒜的民眾，則可期待漢堡王接下來將於5月24日開賣「三星蔥牛肉堡」，看準民眾用健康食材增強抵抗力的需求，漢堡鋪上兩層厚厚的宜蘭三星蔥蔥絲，再放兩片共8.8盎司的火烤牛肉排，單點189元、套餐229元，限時開賣兩周至6月6日。