名家論壇》黃創夏／柯文哲「防疫成就」超越了古莫

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他就是那時的美國紐約州州長古莫（Andrew Cuomo），美國防疫神壇上曾經曇花一現的超級英雄！
古莫威猛無敵！天天對嗆川普，對鄰近各州也是不假辭色，高高在上。當同屬民主黨的紐約市長白思豪下令延長紐約市封城，古莫譏諷白思豪還宣布他要採取類似「微解封」的把戲而自吹自擂。
那時是白思豪認為紐約市住院人數雖然開始呈現趨緩，疫情卻依然險峻，古莫馬上公開唱反調，說「不是病死就是餓死」的基層人民壓力很大，因此古莫主張「可以邁過山的另一端，重新開啟經濟活動」。
當時的古莫，正是透過媒體的自我造神讓自己達到巔峰，還在2020年11月因每日定期召開記者會拿下「國際艾美獎創始人獎」，古莫被表彰充分利用媒體的宣傳效益，創新了媒體價值。那時《紐約時報》還指出，「古莫正是我們現在需要的控制狂」！
這個「控制狂」、「超級防疫英雄」在2021年美國疫情已經控制的當下，卻失蹤了、不見聲量了，除了牽涉到和防疫無關的性騷事件之外，最重要的是「古莫防疫神話」破滅，從神壇跌落。
然而在2020年底，紐約州州檢針對紐約州各養老院的收置情況展開調查，這份調查後來報告出爐，揭露了紐約州各養老院醫療照護人員、醫療設施嚴重不足，明確指出：「紐約州衛生部門所統計的養老院『實際死亡病例』，比州政府公告的數字高出50%左右。」古莫神話破滅！
蓋牌、玩數字遊戲、表現控制欲、每天開記者會、推卸責任、個人英雄主義缺少團隊精神、砲打四方不分敵友，古莫就這麼垮了！
這個故事告訴了世人：造神雖然容易，自我毀神更容易。
沒想到台灣竟有人還可能可以超越古莫！
台北市的防疫醫療資源真是「很欠缺」，快篩陽性的核酸檢測PCR量能過度飽和，柯市府「洞燭機先」準備好的七家聯醫檢測不夠用，還把位於台北市的幾大醫學中心的急診室都擠爆了；現在還要靠「『發明』車來速」以因應，還要超前部署「野戰醫院」。
台北市的快篩試劑當然是「稀有物資」，當疫情開始爆發，許多公司和團體啟動「預防性快篩」，但見台北市民力行健康守則，每天「步行一萬步」逛街、找藥局，只為了能夠找到一根快篩試劑以應急。
就算中央指揮中心已經啟動「快篩實名制」，在大台北市內，許多的藥局卻還是沒有機會或被協調去參加實名制，看看許多地方的藥房在大排長龍，許多台北市民看到家裡附近的藥局「沒參加快篩實名制」告示時，心裡一定會「羨慕」那些城鎮的「醫療資源」比台北市更多與更方便！
台北市真的沒有足夠的醫療資源嗎？
根據台北市主計處的統計年報，到民國110年底，台北市共有醫院和診所「3733」家、醫療機構執業醫事人數是「61656」人，怎麼看，都是全台之冠！
答案很清楚，就是柯文哲這個醫生出身的台北市長，沒有能力將位於台北市之龐大的醫學中心、台北市聯醫系統和基層醫療體系進行整合與分工，說台北市民只是一群「坐在寶山之上的『丐幫』」，真是一點都不為過！
持平地說，台北市的人口密度全台最高，一平方公里超過9000人，從行政區域為單位比較，是高雄市和台南市的8、9倍以上，人口密集和生活的連結緊密，疫情比較緊迫，情有可原！
台北市卻也是有著全台灣地方政府當中數量最多的公務人員：8萬人，這是讓許多縣市首長都羨慕的數字，只要會動用，應該有排山倒海之能才對！
更何況柯文哲一直是「預言家」，對於疫情都有很多他「獨到的創見」，早就該動員起來了。
結果，台北市只有「預言」卻沒有任何「動作」，像極了古莫曾經發生的故事，美國防疫神壇上曾經曇花一現的警世「寓言」！
台灣的「古莫」？恐怕就叫「柯文哲」了。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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