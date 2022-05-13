培力青年創業　教育部補助75團隊創業資金、創業輔導

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社會企業類的國立成功大學「鳥仔咖」團隊，鑒於台灣野鳥保育人力不足與缺乏野鳥救傷資源、教材等困境，運用平面與工業設計能力進行跨領域設計，推出全台第一款結合「台灣野鳥文化」和「環境議題」的野鳥生態教育桌遊–《GOGO！鳥仔咖》，盼透過教育性桌遊，宣導野鳥教育與生態環保議題，培養民眾建立環境友善的價値觀與提升野鳥保育的正確觀念。
製造技術類國立高雄科技大學「敲打細胞」團隊，利用創新細胞破碎技術，清除廢水廠產生的生物性有機污泥、解決淨水廠中藻類造成的優養化現象，並透過專利技術，將藻類破碎萃取出葉綠素、葉黃素等有價產品。有效解決產業及環境中的廢棄物，還透過再利用方式，達到環境零廢棄與再循環成效。
創新服務類的國立台灣海洋大學「PRAWNtech養殖水下掃地機器人」團隊，因團員家中經營養蝦場，發現污染物的排除是養蝦過程中最難克服的痛點，但現有清除方式不僅耗費鉅額成本，也無法立即滿足蝦農需求。因此團隊打造一款養殖專用水下掃地機器人，除搭載攝影系統，還內建AI蝦類專用辨識系統、吸除裝置及環境監測裝置，可在疾病尚未爆發前立即清除，滿足蝦農實際需求，且有效降低成本、風險，並提高收成效益。
文創教育類國立清華大學「Researchain學術區塊鏈」團隊是由一群跨領域學術青年工作者所組成，鑒於學術研究報告出版產業以每年7％～10％的增幅高速成長，但學術工作者常被要求在論文發表後，版權須無償轉讓給出版商，導致市場上研究成果被壟斷的現象，使用者必須付費才能下載閱讀，甚至文章發表人也會面臨須自行付費，才能下載使用的情形。
因此團隊規劃透過四大創新（出版制度、平臺技術、商業模式、通證經濟）及五大去中心化（版稅、通路、股權、審查、知識）推倒學術出版的付費高牆，保障學術工作者權益，重塑學術發表制度，打破少數出版商壟斷，扭轉學術工作者長期處於弱勢的困境。
青年署指出，U-start計畫第一階段獲補助團隊將進駐學校育成單位接受輔導6個月，成立公司行號後，將可再參與第二階段績優團隊評選，爭取最高100萬元創業獎金。