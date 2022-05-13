蔡總統施政總檢討　藍民調：6成不滿物價、5成不滿防疫

我是廣告 請繼續往下閱讀
物價飆漲，但民眾的實質薪資卻成長緩慢，有62％民眾不滿意蔡政府這兩年物價管控的滿意度，有76.4％民眾感受實質所得減少。
在防疫方面，5成民眾不滿意這一年來的防疫政策，特別是30至39歲族群不滿意度高，可能是近期對於兒童的疫苗政策，讓年輕父母感到憂慮；5成4民眾認為民眾是超慢部署，一樣30至39歲的族群不滿意度最高，另有接近6成民眾擔心與病毒共存。
在能源方面，5成多民眾感受到停電次數變多，6成以上民眾擔心兩年內還會有大規模停電，53.8％民眾認為供電不穩定，57.4%認為空氣品質越來越差。
在國安方面，57.1％民眾認為兩岸關係變差，49.8%擔心兩岸發生戰爭，但這個議題存在世代差距，18-29歲的族群與50-59歲的族群對於兩岸議題有相反的看法。
朱立倫說，民進黨執政六年，大家感慨很深，就是缺、亂，尤其疫情下，去年缺疫苗、口罩，現在缺快篩、缺藥，更重要的是，蔡總統、陳時中缺乏同理心，讓民眾每天為快篩在戶外排隊，請問這樣的政府有什麼感受？
朱立倫說，520執政代表字就是缺、亂，在野黨會具體提出解方，也希望執政黨做好，不要讓民眾缺缺缺，讓社會亂亂亂。
國民黨秘書長黃健庭批評，民進黨政府沒有能力解決問題，還卡疫苗、防疫落後部屬，錯誤的能源政策，不要說解決問題，都是民進黨在製造問題。蔡英文承諾的美好未來只是文青式的讀稿，只會養網軍拉攏媒體，把民有民治民享的中華民國，變成民進黨享有的國家，民進黨沒有能力執政，國民黨在各地會推出最好的人選，獲得民眾認同贏得選戰。
國民黨團總召曾銘宗強調，蔡政府跳票跳票再跳票，首先，表面上政府說每年都有千億剩餘，但實際上民進黨把特別預算常態化，前瞻建設邊8400、防疫也8400、買戰機2500、加強海陸防衛2400，國家沒有財政穩健但實際上是財政敗壞；其次年金改革，軍公教改革了，但攸關千萬勞工的勞保，到現在還沒有提出改革方案，蔡政府的方案就是撥補百億元，但是杯水車薪，勞動部許銘春說一年恐怕要撥補千億元才能避免勞保破產，國民黨團要求要立刻提出改革方案。
國民黨智庫副董事長張善政則說，有朋友跟他說他在當閣揆的時候小動物都很乖，現在民進黨執政小動物就都不乖了，為了應付能源不足，火力全開，蔡政府執政6年再生能源只提升了2%，現在肺腺癌已經是國人癌症致死第一名，政府卻束手無策甚至當幫兇，讓污染的空氣危害大家的健康，未來一定要讓這樣的狀況立刻停止。
這份民調是由國家政策研究基金會所做，在5月3日至7日調查年滿18歲民眾，有效樣本1078份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99％。