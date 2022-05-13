經濟部海外連線招商北歐企業　啟動循環經濟合作商機

在國際淨零趨勢下，北歐國家一向為永續發展先驅，而台灣深具製造實力也是全球供應鏈重要的一環。經濟部投資業務處新聞發言人謝秀萍表示，台灣在智慧科技方面集結大量需求，考量國內在綠能或循環經濟方面的技術，須多引進國外廠商到台灣投資，因此為了增進北歐企業了解台灣推動循環經濟政策及產業商機，經濟部以「結合智慧科技、驅動循環經濟新商機」為主題，於昨(12)日舉辦「北歐場」投資台灣交流會，有超過30家北歐企業線上共襄盛舉。
我是廣告 請繼續往下閱讀
謝秀萍表示，北歐為全球推動永續發展、循環經濟的先驅，台灣因為有護國神山，所以過去在電子、半導體產業不僅蓬勃發展，還有相當完善的體系，但也因此在智慧科技方面集結大量的需求。針對這些需求，台灣必須進一步考量國內在綠能或循環經濟方面的技術，要多引進一些國外的廠商到台灣來投資，而瑞典、芬蘭等北歐國家在這方面非常的傑出，也因為此動機讓經濟部業務處舉辦這場線上交流會，邀請北歐企業線上參與，在進行交流的同時，也展現台灣與北歐企業深具合作的潛力。
活動首先由投資臺灣事務所張銘斌執行長開幕致詞，他表示北歐地區為全球推動再生能源、永續發展的先驅，非常歡迎北歐廠商來台投入相關領域，將台灣打造為「亞洲綠能發展中心」，結合台灣高階製造能量，共享新興科技帶來的商機。
中華經濟研究院綠色經濟研究中心林俊旭副主任也線上說明我國循環經濟相關政策推動，並向與會來賓介紹友達、日月光、台糖等台灣企業在廢水回收再利用、減碳、蔗渣再利用等推動情形，指出台灣製造實力備受全球注目，因應國際淨零趨勢，已加速供應鏈綠色轉型，北歐與台灣具龐大合作商機。
企業分享代表，台灣循環經濟獎得主「優勝奈米科技」許景翔董事長分享公司在台投資成功經驗，介紹該公司在電子廢棄物創新回收技術布局，技術應用橫跨半導體、PCB、手機消費性電子等領域，歡迎北歐廠商一同來台合作參與。
本次活動結合經濟部駐瑞典辦事處經濟組共同海外招商，包括瑞典商務辦事處準珮特(Mr. Petter Sund)處長及芬蘭商務辦事處葉瑞(Mr. Jere Tala)副代表皆共襄盛舉，國際知名通訊技術服務商Ericsson、軸承及封圈製造大廠SKF、監測技術領導廠商SPM Instrument及工業運輸永續包裝供應商Nefab等也線上出席與會，會中交流熱絡，就瑞典、挪威政府如電動車及減碳排政策推動現況、中小型企業因應循環經濟問題等進行交流。
經濟部本(111)年度海外線上招商交流會已啟動，德國場次將於台灣時間6月14日接力登場，聚焦儲能及大功率電力調節系統，向西歐地區廠商分享台灣產業新契機。