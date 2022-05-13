經濟部海外連線招商北歐企業　啟動循環經濟合作商機

在國際淨零趨勢下，北歐國家一向為永續發展先驅，而台灣深具製造實力也是全球供應鏈重要的一環。經濟部投資業務處新聞發言人謝秀萍表示，台灣在智慧科技方面集結大量需求，考量國內在綠能或循環經濟方面的技術，須多引進國外廠商到台灣投資，因此為了增進北歐企業了解台灣推動循環經濟政策及產業商機，經濟部以「結合智慧科技、驅動循環經濟新商機」為主題，於昨(12)日舉辦「北歐場」投資台灣交流會，有超過30家北歐企業線上共襄盛舉。





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