唐玲癌末崩潰了！求救諮商師被敷衍　聽聞安樂死想尖叫

47歲女星唐玲3年前罹患胃癌，熬過多次化療痛苦後，癌細胞卻又轉移到卵巢，被醫師證實是惡性腫瘤，應是進入癌末，僅剩3至6個月生命，讓她心情大受打擊，向諮詢師求助該怎麼辦，沒想到對方竟然敷衍以對，不停反問她問題，更提及台灣安樂死不合法，態度相當敷衍，讓她覺得很無奈。





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▲唐玲被告知胃癌末期，心情非常受衝擊。（圖／唐玲FB）

唐玲說，因癌細胞轉移到子宮，聽從醫師建議，4月開刀切除卵巢和子宮，切片後證實是惡性腫瘤，被宣告是癌症末期，內心受到極大衝擊，因此預約「腫瘤諮商師」，盼在心靈上得到慰藉。她想向醫師坦承病況，癌症末期無法治癒，存活率低，評估只剩下3到6個月生命，沒想到諮商師聽完露出謎之微笑，沒有鼓勵她，卻敷衍回應，甚至一度提及「安樂死」，提到除了化療之外，沒有別的路，讓她嚇到崩潰想尖叫。





唐玲表示，諮商師在訪談過程中，眼神不時往右上方瞄，她轉頭一看，才發現「她看的是我身後的時鐘，當時我還不太明白什麼意思…現在反應過來，原來諮商有時間限制，對方在注意時間，後來時間到時，她給了我一張名片，告訴我如果還想聊的話，可以預約她的門診，40分鐘XXXX元…」，原來敷衍的態度，是希望顧客另外付費求診。





▲唐玲嘗試不同治療，希望早日恢復健康。（圖／唐玲FB）

唐玲無奈地說：「我想這些過程及情緒，都是正常反應吧。」許多明星好友都很心疼她的遭遇，楊繡惠鼓勵她「妹妹加油，保持心情愉快是最好的良藥，我相信你可以的，加油喔」、宋達民夫婦則每天為她禱告，祈願她早日康復。有網友則挺這位諮商師理性不浮誇，不會給妳一些錯誤的資訊或者無謂的安慰，但還是建議唐玲尋求主治醫師醫院的安寧團隊協助諮詢，理性面對病況。



