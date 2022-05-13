居家隔離也不止步！王國材揭台鐵公司組織圖

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台鐵局長杜微表示，目前台鐵組織體制尚沿襲行政機關，組織運作相對僵化，相關安全管理及改革工作事項未能徹底落實執行於基層單位，影響安全維護執行效能，包括受到組織法令限制人力無法及時因應實際業務需求增補與調派、基層主管及關鍵技術職務未能有合理待遇增加人才陞任意願、運工機電部門橫向整合協調不足增加安全風險、差不多文化造成標準作業流程無法有效落實等課題，這也是目前臺鐵在改革面所面臨的困境，必須透過公司化組織的改革，才能有機會發生改變。
王國材認為，借鏡日、韓國鐵公司化改革案例，韓國國鐵2005年國營公司化後，事故件數大幅下降88%；另日本國鐵1987年民營公司化後，事故件數亦大幅下降74%，其中JR西日本在2005年發生福知山線出軌事故後，深刻反省並在國土交通省指導下強化推動安全管理，事故件數從2005年133件降到2020年的30件，顯示公司化改革對於安全提升發揮明顯的成效。
王國材說，探究其主要原因在於四個面向，一提升安全管理部門隸屬最高管理層級；二建立安全管理系統並導入第三方評鑑；三實施分區制強化橫向整合；四重視技術研發與員工訓練。透過上述四個層面相關具體作為的推動執行，將安全第一的組織文化與作業習慣深化到每個員工的價值思維與每個工作環節，以確保安全能被有效具體落實，正是台鐵公司化正在辦理的項目。
此外，台鐵公司組織架構，在董事會設立安全委員會，並提高安全相關專責部門層級，由總經理直轄督導營運安全處及職安室，推動風險導向安全管理系統；設立品保室，以故障預防取代事故檢討，落實風險管理；設立行控處，統一調度指揮及應變事權；設立地區營業處，下設營運安全科及職業安全衛生室，強化並稽核基層營運安全及工安管理。並授予地區營業處 權責辦理區內行車運轉、客貨服務、設備維護改善及緊急應變，強化橫向整合、縮短指揮鏈及行政流程。同時，充分發揮企業化經營彈性。
台鐵公司也將成立技術群，聘請安全、資訊及技術專業人才，建置安全系統設備、成立技術研發中心以及數位發展處，加速研發安全技術提升、導入先進資通訊技術，應用預防性維修及提升營運維修效率，並結合員工訓練中心 ，強化教育訓練，讓每位員工體認維護安全運輸的職責，除落實說、寫、做及記錄一致外，形塑積極發現風險，立刻通報解決的安全文化，有效提升行車安全。
王國材表示，希望順利完成台鐵轉型改革工作，建立台鐵安全新文化，贏回大眾對於台鐵營運安全的信心，並將台鐵公司打造成為一個世界一流的鐵道公司。