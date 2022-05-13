PCR確診再給藥會死很多人？柯文哲：行家就知道我的意思
新冠肺炎疫情在全台灣持續升溫，台北市長柯文哲昨（12）日表示，若中央指揮中心繼續維持「PCR陽性才算確診」，進而才提供藥物的話，未來「會死很多人」。不過有醫師指出，抗病毒藥物會有副作用，胡亂給藥可能會造成影響，柯文哲今日也再度回應，表示「行家就知道我在講的意思」。
柯文哲提出「快篩陽就給藥」的概念，表示確診者在發病五日內服藥效果最好，若五日後才給藥，藥效將會大幅降低。不過胸腔科醫師林永淵認為，目前國內的狀況還不太適合在快篩陽性就用藥，因為目前的抗病毒藥「藥物交互作用比較多」，由於很多老人家都有服用血糖、血壓、心臟病等慢性病的藥物，如果肝腎功能比較不好，貿然投藥的話會產生副作用，因此還是經醫生評估來投藥比較好。
對此柯文哲今日出席社宅抽籤記者會時，表示「行家就知道我在講的意思」。柯文哲指出，「快篩陽等同確診」只是取代PCR確診在臨床上的使用，「適應症的問題大家都曉得，可是現在變成是人家講A他就故意用B來混淆。」柯文哲強調，行家就知道他在講什麼，這是醫界在溝通的話語。
現場記者詢問，若持續維持PCR確診才給藥「會死很多人」是否有預估值？對此柯文哲也坦言「很難評估」，並表示自己近日有讀完論文，即時給藥死亡率會下降89%左右。至於給藥問題部分中央互推皮球，柯文哲則直言，無論是健保署還是疾管署，都是中央政府的事情，「對老百姓來說，我管你是疾管署還健保署？」
※【NOWnews 今日新聞
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