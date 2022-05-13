資工碩士含金量驚人　大學、碩士薪資差2.25倍

科技業的高含金量已是眾所皆知，日前驅動IC大廠「聯詠」員工親自揭露進帳1120萬分紅獎金，引發網友一片熱議，究竟哪些理工學門的畢業生最有「錢」途呢？人力銀行今（13）日指出，理工學類畢業研究所和大學的薪資差距竟多達2.25倍，資訊工程學類的大學畢業生均薪約3萬9千元，但如果是碩士畢業，則均薪可拉高至8萬7千餘元。
根據勞動部日前公布2021年職場新鮮人薪資水準統計，2021年畢業生初任人員平均起薪3.2萬元，若以學歷區分，大學3萬元、研究所則有4.7萬元。而1111人力銀行匯整出理工學類畢業後三年的薪資概況發現，同樣是理工背景，研究所和大學的薪資差距竟多達2.25倍，資訊工程學類的大學畢業生均薪約3萬9千元，但如果是碩士畢業，則均薪可拉高至8萬7千餘元，相差高達48,662元，且即使是應用數學學類背景，研究所與大學畢的差距也有2萬4千元之多，換言之，欲躋身高薪一族，學歷「洗研」已是求職基本配備，甚至是科技業入行的限制門檻。
1111人力銀行發言人黃若薇表示，近年來國內外對於資訊人才需求，一直居高不下，其應用領域包括物聯網、大數據、電子商務、數位金融科技等，隨著產業的轉型發展，都需要仰賴資工人才，就業市場中奇貨可居。而電機領域的跨入門檻高，國內科技業對於電機人才需求炙熱，因此從業選擇相對多元，研究所畢業後的三年均薪也突破8萬元大關，身價極為看好。
黃若薇指出，為吸引優質理工人才，知名科技大廠在徵求研發主力時，往往較願意投注較多的資源與優渥薪資獎金，建議求才若渴的各大產業人資，可透過「台灣科技人才發展中心」，瀏覽更多的優質工程師履歷，包括軟體工程、半導體封裝、光電光學、系統規畫、網路管理以及電子通訊等各大領域，主動出擊攬才留才，為企業厚植人才資本。