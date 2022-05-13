疫情重災區　謝國樑掛「染疫慰問金」看板與市民共體時艱

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謝國樑說，基隆市累積確診已達21803人，占全市人口比6.01%，相較於台北4.26%、新北5.13%、桃園3.78%、台中1.06%、台南0.82% 、高雄0.89%，基隆比例仍為全國最高；此外，確診人數持續的上升，藥局門口人滿為患，基隆市長林右昌更因快篩試劑槓上中央。
謝國樑認為，台灣這波疫情迅速升溫，基隆頓時成為全台疫情最嚴重的地區，自己也成為疫情下的受災戶，許多公開活動也因此停擺，更何況是一般民眾，染疫的民眾不僅生活受到影響，恢復後更有中長期的後遺症；未來如有機會進入市府，將發放「染疫慰問金」，給因染疫而影響家庭生計市民具體的幫忙。
此外，「染疫關懷車」也於512國際護理師節正式上路，整體以粉紅色為主的視覺，充滿童趣的風格設計，車上寫著碩大的標題字「確診的朋友您辛苦了，小愛爸爸了解您的感受」；並提醒民眾保留確診的資料及相關醫療單據，車輛繞行基隆市區，充滿童趣與活潑的視覺設計，也令路過的民眾眼睛為之一亮。
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