UN人權理事會同意　先查俄在基輔等地所涉戰爭罪

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中國與厄利垂亞一改先前在烏克蘭議題上棄權的立場，投下反對票。
路透社報導，中國駐聯合國日內瓦辦事處大使陳旭說：「我們注意到近年（人權理事會的）政治化和對立加劇，嚴重影響了可信度、公正及團結。」
烏克蘭外交部第一副部長扎帕洛娃（Emine Dzhaparova）透過視訊對人權理事會說：「這些曾於2月底和3月被俄國占領的地區，經歷了歐陸數十年來最恐怖的侵犯人權事件。」
扎帕洛娃拿著一張圖畫，說是出自一名在母親面前遭人性侵的11歲男孩之手。扎帕洛娃說：「事發後他就喪失說話能力，唯一的溝通方式就是畫黑線。」
路透社無法確認扎帕洛娃所述的男孩遭遇。俄國使節團發言人對此也未置評。
俄國否認在俄烏戰事中於烏克蘭犯下虐待行為，以缺席理事會的方式表達抗議。
俄羅斯駐聯合國日內瓦辦事處大使賈奇洛夫（Gennady Gatilov）在人權理事會表決前發布電郵聲明說：「『西方集團』正組織另一波政治打擊來妖魔化俄羅斯，而不是討論導致這個國家（指烏克蘭）出現危機的真正原因並尋找解決方案。」
俄羅斯因被控在烏克蘭犯下諸多侵犯人權情事，上月被聯合國人權理事會停權；莫斯科則乾脆宣布退出理事會，如今只是普通觀察員。
法新社提到，聯合國人權理事會已於3月4日表決同意啟動調查委員會，以探究俄國在戰爭中可能的侵犯人權行為。今天的決議是要求調查委員會優先調查2月底和3月在基輔地區、切爾尼戈夫（Chernihiv）、哈爾科夫（Kharkiv）及蘇米地區發生的事件，並追究責任。
決議也要求調查委員會於9月常會向理事會簡報進展，並於2023年3月會議上提交的報告中完整交代調查結果。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1110513