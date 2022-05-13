T1／高雄海神季後賽主場移師鳳山體育館　門票今日開賣

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高雄全家海神隊季後賽主場首戰於 5月 25 日（三） 19 時假主場鳳山體育館交手挑戰賽勝隊，季後賽主場門票今日12時起於全家便利商店 FamiPort 事務機、 FamiTicket 購票網全面開賣，玉山銀行信用卡卡友購票另享有 9 折優惠。
除此之外，海神隊首度推出兩款商品套票，讓神隊友一次海派擁有！ 「我愛海神」$2,680 套票含客製化背後短TEE及十全1 S 區座位票券，「我愛高雄」$1,500 元套票含新商品短 TEE 及二聖 2F 藍 2 區票券，兩款皆含聯名口罩、季後賽一卡通、加油棒、 AQUAS 小方巾及女海神三角手拿板，5/13（五） 12：00起至 5/15（日）12：00止，限時獨賣！
※商品套票請透過「海神票務中心」Line@ 進行匯款訂購 https://reurl.cc/k7Menx
為紀念成軍元年季後賽首戰，凡前 5000 名進場的神隊友，入場即可獲得季後賽首戰限定的「從一而終」應援短 TEE乙件及應援摺扇，歡迎神隊友購票入場，與海神隊一起製造大浪，當前進總冠軍賽的最佳第六人！
三一手勢全力應援 季後賽影片先睹為快
高雄全家海神隊提前挺進季後賽，團隊上週率先於社群推出「三一應援」濾鏡，從例行賽的三叉戟應援手勢，轉化為前進季後賽的制霸手勢 1 ，邀請神隊友一起為隊史首座總冠軍應援。「季後賽形象影片」本週也在 YouTube 官方頻道熱映，讓神隊友先睹為快，宣示海神隊以「從一而終」、團隊為榮的初心襲捲總冠軍。
「季後賽形象影片」請見：https://www.youtube.com/watch?v=nF1sOr9J3tg
AQUAS STORE季後賽現場獨賣 紅標商品第二件半價
5 月 25 日季後賽首場，現場商城指定紅標商品（共 22 個品項，含 POLO 衫、短 TEE 、老帽、帽 TEE 、抱枕、筆記本、布浪尼布偶），任意搭配享第二件半價優惠。
港都神隊友站出來 TAKAO限定享優惠
凡設籍高雄球迷，現場購物出示含戶籍地址及照片的證件，不限金額即享九折優惠（限量商品、聯名商品除外）。此外高雄意象商品（K-TOWN短Tee、HARBOR CITY短Tee）推出挺在地優惠價 800 元，回饋 TAKAO 鄉親。
T1職籃聯盟跟《NOWnews今日新聞》合作，1/28日起在NOWnews官方FB轉播T1所有賽事，帶給球迷收視新選擇，也提供球迷最全方位的新聞資訊。