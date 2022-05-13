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T1／高雄海神季後賽主場移師鳳山體育館　門票今日開賣

▲高雄全家海神隊季後賽主場門票13日開賣。圖／高雄全家海神隊提供
▲高雄全家海神隊季後賽主場門票13日開賣。圖／高雄全家海神隊提供

記者鍾東穎/綜合報導

2022-05-13 12:26:57

高雄全家海神職業籃球隊成軍元年取得T1聯盟例行賽第一，季後賽首戰將於 5 月 25 日（三） 19 時於鳳山體育館登場，三戰兩勝制爭奪最終總冠軍賽資格，季後賽主場門票也正式於今（13）日 12 時全面開賣，邀請神隊友們進場掀巨浪，見證高雄全家海神隊的榮耀航程。

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商品套票限時獨賣　「從一而終」TEE首戰限定入場贈
高雄全家海神隊季後賽主場首戰於 5月 25 日（三） 19 時假主場鳳山體育館交手挑戰賽勝隊，季後賽主場門票今日12時起於全家便利商店 FamiPort 事務機、 FamiTicket 購票網全面開賣，玉山銀行信用卡卡友購票另享有 9 折優惠。

除此之外，海神隊首度推出兩款商品套票，讓神隊友一次海派擁有！ 「我愛海神」$2,680 套票含客製化背後短TEE及十全1 S 區座位票券，「我愛高雄」$1,500 元套票含新商品短 TEE 及二聖 2F 藍 2 區票券，兩款皆含聯名口罩、季後賽一卡通、加油棒、 AQUAS 小方巾及女海神三角手拿板，5/13（五） 12：00起至 5/15（日）12：00止，限時獨賣！ 
※商品套票請透過「海神票務中心」Line@ 進行匯款訂購 https://reurl.cc/k7Menx 

為紀念成軍元年季後賽首戰，凡前 5000 名進場的神隊友，入場即可獲得季後賽首戰限定的「從一而終」應援短 TEE乙件及應援摺扇，歡迎神隊友購票入場，與海神隊一起製造大浪，當前進總冠軍賽的最佳第六人！

三一手勢全力應援 季後賽影片先睹為快
高雄全家海神隊提前挺進季後賽，團隊上週率先於社群推出「三一應援」濾鏡，從例行賽的三叉戟應援手勢，轉化為前進季後賽的制霸手勢 1 ，邀請神隊友一起為隊史首座總冠軍應援。「季後賽形象影片」本週也在 YouTube 官方頻道熱映，讓神隊友先睹為快，宣示海神隊以「從一而終」、團隊為榮的初心襲捲總冠軍。
「季後賽形象影片」請見：https://www.youtube.com/watch?v=nF1sOr9J3tg

AQUAS STORE季後賽現場獨賣　紅標商品第二件半價
5 月 25 日季後賽首場，現場商城指定紅標商品（共 22 個品項，含 POLO 衫、短 TEE 、老帽、帽 TEE 、抱枕、筆記本、布浪尼布偶），任意搭配享第二件半價優惠。

港都神隊友站出來 TAKAO限定享優惠
凡設籍高雄球迷，現場購物出示含戶籍地址及照片的證件，不限金額即享九折優惠（限量商品、聯名商品除外）。此外高雄意象商品（K-TOWN短Tee、HARBOR CITY短Tee）推出挺在地優惠價 800 元，回饋 TAKAO 鄉親。
 

T1職籃聯盟跟《NOWnews今日新聞》合作，1/28日起在NOWnews官方FB轉播T1所有賽事，帶給球迷收視新選擇，也提供球迷最全方位的新聞資訊。


▲「I ❤️ 海神」季後賽首輪商品套票圖示。圖／高雄全家海神隊提供
▲「I ❤️ 海神」季後賽首輪商品套票圖示。圖／高雄全家海神隊提供

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