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男星IG私約女生偷拍性愛片！與好友共享　受害人崩潰身亡

▲Bassagong承認偷拍、外流不雅片。（圖／Bassagong IG）
▲Bassagong承認偷拍、外流不雅片。（圖／Bassagong IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-05-13 13:00:00

南韓饒舌歌手Don Mills的老婆，10日揭露某歌手A私生活淫亂，會透過IG私約女生，並偷拍與對方的性愛過程、外傳給朋友看，受害女性不只一人，有人最後因A的行為痛苦不堪輕生，網友根據線索猜測A是Bassagong，事隔3天，Bassagong承認並發文道歉：「對不起，對於我做錯的部分，我會反省。」網友氣憤表示：「跟鄭俊英有什麼兩樣？」

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▲Bassagong認錯道歉。（圖／Bassagong IG）
▲Bassagong認錯道歉。（圖／Bassagong IG）
Don Mills的老婆揭露某A在節目上自豪IG私訊追到女生，但為何不敢說出偷拍性愛片、共享好友的行為，Don Mills妻坦言初期看不下去想報警，但怕女生受到傷害忍住，結果A卻在節目上炫耀，「證明了他完全沒有罪惡感，和鄭俊英有什麼不一樣？那妹妹因為受不了還試圖自殺」。

網友根據Don Mills老婆的線索，推測A就是近期爆紅的饒舌歌手Bassagong，輿論延燒3天後，Bassagong今發文道歉，間接承認犯錯，「對不起引起了紛爭，對於我做錯的部分，我會反省。」

▲Bassagong外流女生性愛片遭撻伐。（圖／Bassagong IG）
▲Bassagong外流女生性愛片遭撻伐。（圖／Bassagong IG）
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