東南亞電影亮眼新作！台北電影節曝片單

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卡蜜拉安迪尼去年在多倫多影展站台單元獲最佳影片的《第三次求婚》，以一名糾結於繼續升學或遵循傳統習俗的女高中生為主角，兩度拒絕求婚的她，在傳言三次拒絕求婚就會找不到老公的迷信下，竟接到來自老師的求婚；今年柏林影展拿下最佳配角獎的《娜娜：逝水年華》描述女主角在戰亂中嫁入豪門，她選擇容忍丈夫外遇，但過往經歷的悲劇卻再度找上她，片中女主角與情婦從敵對到相惜的戲碼，打破觀眾對元配與小三的想像，帶來幽微曖昧且耐人尋味的不尋常情誼。魔幻風格、華美畫面，以及異國情調配樂獲外媒盛讚「如王家衛遇上阿比查邦」。
除上述作品外，另選映多部國際獲好評的亞洲電影：菲律賓電影《恁阿嬤cut好》（Leonor Will Never Die）描述退休女編劇意外被天外飛來的電視砸中頭，竟讓她穿越進自己的電影劇本中，且看她如何改寫故事，讓她與逝世兒子化身的主角一同迎接美好結局。本片在日舞影展拿下「最佳創新精神評審團特別獎」，堪稱年度驚喜。
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