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東南亞電影亮眼新作！台北電影節曝片單

▲卡蜜拉安迪尼去年在多倫多影展站台單元獲最佳影片的《第三次求婚》。（圖／台北電影節提供）
▲卡蜜拉安迪尼去年在多倫多影展站台單元獲最佳影片的《第三次求婚》。（圖／台北電影節提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-05-13 13:03:32

台北電影節在12日公布新一波片單，網羅亞洲各地話題新作。除此之外，台北電影節也公布第三位焦點影人，是印尼導演卡蜜拉安迪尼（Kamila ANDINI），將放映包括她兩部國際獲獎不斷的新片《第三次求婚》（Yuni）和《娜娜：逝水年華》（Before, Now & Then）在內的歷年代表作，堪稱近年最強亞洲片單。

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據悉，台北電影節公布繼彼得波丹諾維茲（Peter BOGDANOVICH）和邱炯炯後的第三位焦點影人，是印尼導演卡蜜拉安迪尼。選片人洪健倫表示，卡蜜拉安迪尼是近年最受矚目的新銳導演，藉著她一年內連續兩部作品皆在國際重要影展獲獎的時刻，台北電影節將她的新作，加上2012年於北影國際青年導演競賽獲特別推薦獎的《海洋魔鏡》（The Mirror Never Lies）及第二部作品《舞吧舞吧，孩子們》（The Seen and Unseen）的再次回顧，讓影迷重新認識這位別具視野與氣質的創作者。

卡蜜拉安迪尼去年在多倫多影展站台單元獲最佳影片的《第三次求婚》，以一名糾結於繼續升學或遵循傳統習俗的女高中生為主角，兩度拒絕求婚的她，在傳言三次拒絕求婚就會找不到老公的迷信下，竟接到來自老師的求婚；今年柏林影展拿下最佳配角獎的《娜娜：逝水年華》描述女主角在戰亂中嫁入豪門，她選擇容忍丈夫外遇，但過往經歷的悲劇卻再度找上她，片中女主角與情婦從敵對到相惜的戲碼，打破觀眾對元配與小三的想像，帶來幽微曖昧且耐人尋味的不尋常情誼。魔幻風格、華美畫面，以及異國情調配樂獲外媒盛讚「如王家衛遇上阿比查邦」。

除上述作品外，另選映多部國際獲好評的亞洲電影：菲律賓電影《恁阿嬤cut好》（Leonor Will Never Die）描述退休女編劇意外被天外飛來的電視砸中頭，竟讓她穿越進自己的電影劇本中，且看她如何改寫故事，讓她與逝世兒子化身的主角一同迎接美好結局。本片在日舞影展拿下「最佳創新精神評審團特別獎」，堪稱年度驚喜。

2022第24屆台北電影節6月23日至7月9日在台北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館盛大舉行，招牌雙競賽國際新導演競賽、台北電影獎入圍名單將於5月16日揭曉，影展票券將在6月12日中午12點於OPENTIX兩廳院文化生活正式開賣，精彩片單與活動陸續公布，詳情請密切注意台北電影節官方網站（https://www.taipeiff.taipei）、Instagram（https://instagram.com/taipeiff）、FACEBOOK粉絲專頁（https://fb.me/TaipeiFilmFestival）。

▲《娜娜：逝水年華》描述女主角在戰亂中嫁入豪門，她選擇容忍丈夫外遇後意外展開的情節和故事。（圖／台北電影節提供）
▲《娜娜：逝水年華》描述女主角在戰亂中嫁入豪門，她選擇容忍丈夫外遇後意外展開的情節和故事。（圖／台北電影節提供）

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