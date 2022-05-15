Excel也能畫？日男退休成「米開朗基羅」　開畫展還受獎

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堀內辰男不願意花錢買畫材，也捨不得花錢購買繪圖軟體，他向年輕人詢問「有什麼不花錢就可以畫畫的地方？」後，有人告訴他「可以在電腦上試試，Word和Excel都可以。」在反覆嘗試之下，最後因為Excel不限紙張大小、工具多，創作自由度又比Word來得更高，於是堀內辰男最後選擇了Excel進行作畫。
剛開始，堀內辰男花了許多時間慢慢摸索不同技巧，他想到還在職場時，常常看到同事使用Excel製作圖表、會議資料，於是他慢慢摸索不同技巧，運用Excel的色塊、線條、填充等基本功能，畫出花朵、蔬果等，之後才嘗試將圖案結合成一幅畫作，隨著繪畫技巧的進步，甚至摸索出用Excel畫光影的技巧。
經過長時間的自修與研究，堀內辰男作畫越來越細緻，作品風格也越來越廣泛，無論是風景畫或是日本傳統浮世繪，都難不倒他。在他的畫作當中常能看到許多日本特有的元素，像是富士山、櫻花、楓葉、鶴等等。因為堀內辰男住在日本長野縣，深山村莊的美景也成為了他的靈感來源。
堀內辰男希望在退休之後，能夠挑戰與工作完全不同範疇的事物，更認為「去做別人沒有做過的事是保持精神的秘訣」，於是他為自己訂下目標，希望在10年後能夠畫出被人鑑賞的畫作，而最初的3年則是「摸索期」。儘管曾經受到冷嘲熱諷，被別人質疑為何要做沒有用途的事，甚至還有人嘲笑他「是傻瓜嗎？」但堀內辰男仍然沒有放棄，鍥而不捨的精神也讓他最終得到回報。堀內辰男在2006年參加日本Excel自動圖形藝術大賽，結果贏得了冠軍。在這之後，他的技能與精美畫作也嶄露頭角，不僅開了個人畫展，作品還被日本群馬美術館收藏展出。
不過堀內辰男自己練就一手好畫功後也不藏私，不但在自己的網站上刊登不少作品，還把用Excel作畫的過程與方法放上網路，讓人免費參考。他也有開班授課，教大家如何利用Excel的「AutoShape」圖形描繪功能，畫出各種風景畫。日本內閣府還頒發榮譽勳章給他，以讚賞他的畫作與對社區的貢獻。
堀內辰男由曾經的「工程師」改行成為「畫家」，秉持著「活到老學到老」的精神，讓退休後的生活更加豐富，對繪畫的堅持更令他獲得世界的關注，日本媒體及網友更把他譽為是「Excel界的米開朗基羅」。