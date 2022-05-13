被譽為東南亞版王家衛！印尼女導演成台北電影節焦點人
印尼導演卡蜜拉安迪尼（Kamila ANDINI）在今年的台北電影節中成為第三位焦點影人，將放映包括她兩部國際獲獎不斷的新片《第三次求婚》（Yuni）和《娜娜：逝水年華》（Before, Now & Then）在內的歷年代表作。
卡蜜拉安迪尼是近年最受矚目的新銳導演，藉著她一年內連續兩部作品皆在國際重要影展獲獎的時刻，台北電影節將她的新作，加上2012年於北影國際青年導演競賽獲特別推薦獎的《海洋魔鏡》（The Mirror Never Lies）及第二部作品《舞吧舞吧，孩子們》（The Seen and Unseen）的再次回顧，讓影迷重新認識這位別具視野與氣質的創作者。
卡蜜拉安迪尼去年在多倫多影展站台單元獲最佳影片的《第三次求婚》，以一名糾結於繼續升學或遵循傳統習俗的女高中生為主角，兩度拒絕求婚的她，在傳言三次拒絕求婚就會找不到老公的迷信下，竟接到來自老師的求婚；今年柏林影展拿下最佳配角獎的《娜娜：逝水年華》描述女主角在戰亂中嫁入豪門，她選擇容忍丈夫外遇，但過往經歷的悲劇卻再度找上她，片中女主角與情婦從敵對到相惜的戲碼，打破觀眾對元配與小三的想像，帶來幽微曖昧且耐人尋味的不尋常情誼。魔幻風格、華美畫面，以及異國情調配樂獲外媒盛讚「如王家衛遇上阿比查邦」。
現年36歲的卡蜜拉安迪尼十分年輕，但經歷相當不凡。生涯至今執導4部長片作品，便受到國際肯定，不只三度入圍柏林影展，2021年更以少女成長電影《第三次求婚》奪得多倫多影展「平台大獎」，堪稱是東南亞的新生代導演。