聰明報稅／手機申報綜所稅　專家提醒3大安全要項

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不過，今年美國報稅季時，出現偽冒美國國稅局名義的釣魚郵件，夾藏木馬程式對報稅民眾進行攻擊。為求高度仿真，駭客更於簽名檔上使用了美國國稅局的圖案，及於主旨上提及信件人相關資訊，藉此利用迴避偵測手段來規避防垃圾信軟體，以竊取報稅人敏感資料。
KPMG研究也發現，通常多數國外常見的惡意程式，都是透過報稅軟體、公共網路、退稅通知訊息等途徑傳布，因此民眾一定要留意線上報稅前、中、後3大安全要項，才能保護個資並避免詐騙。謝昀澤建議，使用前採用手機內建瀏覽器（iOS為Safari；Android為Chrome）直接搜尋點選官方報稅網站「財政部電子申報繳稅服務網(https://tax.nat.gov.tw/)」，避免誤入其他偽冒的釣魚網站。
使用中要透過家庭或公司安全網路進行報稅，最好是透過4G／5G行動網路，避免使用公用網路。使用後要詳辨退稅通知相關的郵件、簡訊、電話等，不理會來路不明的退稅通知，或點選不明簡訊中的短連結（Short URL）。
另外，個人手機是否有被植入木馬程式，通常需要專業實驗室的資安專家以科技工具進行深入檢測。安侯數位智能風險顧問公司副總經理林大馗建議，經國外調查報告顯示，iOS手機含有惡意程式的風險可能較低，但無論何種手機，使用者均可從下列「新、流、感、求、簡、單」等6大跡象，觀察蛛絲馬跡並自我檢查，必要時仍須求助專業人員。
所謂「6大跡象」包括確認作業系統與APP是否為最「新」版本？檢查是否有異常網路使用「流」量？「感」受手機是否有異常耗電情況？提防APP要「求」過多個資蒐集或其他不合理權限？觀察是否有可疑通知「簡」訊？檢查是否有異常帳「單」金額？另外，林大馗也提醒，手機或行動裝置千萬不要進行自行破解，除可避免行動裝置原生作業系統安全防護遭瓦解外，也可有效防護惡意軟體非法存取敏感資料。
除了具體的保護措施外，謝昀澤認為，建立民眾的資安意識、破除錯誤的迷思，更是政府便民措施數位轉型成功的關鍵因素。以手機報稅而言，過去民眾只要有因線上申辦業務所造成的受損事故，就常會認知是網路平台遭到駭客入侵。但根據統計，消費者所使用的終端設備如電腦、手機等，遭到入侵，或因自身帳密的保護不慎遭盜用而侵害自身權益的比例，也日益攀高。因此，包含網路、手機報稅的使用者在內，都須對自己應擔負的資安責任負責。
謝昀澤也再次提醒，過去相關的報稅詐騙事件，常會以退稅、或首次繳稅的報稅民眾所不熟悉的各項流程為情景進行，與所得高低、職業類別與詐騙沒有直接關連性，使用者的警覺性與資安意識，才是降低風險的關鍵。