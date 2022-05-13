弟弟追校花卻釣到帥學長！「10000元的約會」過程超轉折
南韓新BL劇《現正上課中》由模特兒出身、曾飾演中韓合作《我的奇妙男友》的金泰煥，攜手新人演員韓賢俊共同演出，兩人分別飾演高冷學長李羅亞和呆萌學弟車智宇，一冷一熱的個性發展出一段甜蜜、有趣的校園愛情故事。
劇中，扮演開朗傻氣學弟車智宇的韓賢俊，特別選修「婚姻與家庭」課程，希望透過分組接近心儀的女同學宥娜，卻陰錯陽差和剛退伍的帥氣學長李羅亞成為一組，為完成「一萬韓元約會」的作業，一起享用情侶套餐、共飲一杯飲料，甜蜜的氣氛讓從未戀愛過學弟很不習慣，冷顏學長卻已對小學弟動心，透過各種理由不斷延長約會時間，帶對方到自己在學校的祕密基地，望著因一杯熱可可而開心的學弟，情不自禁使出「摸頭殺」，引來「學長，你是不是喜歡男生」的提問，兩人之間的曖昧氛圍迸發。
金泰煥、韓賢俊首次合作，談起對彼此的第一印象，韓賢俊透露一開始前輩從遠處走來，散發冷漠都市男人的氣場，不禁懷疑彼此是否能變得親近，沒想到擔心是多餘的，金泰煥對自己和車智宇而言都是溫暖的哥哥，尤其合作期間不時問候「吃飯了嗎」、「怎麼回家」等看似稀鬆平常的話語，韓賢俊坦言「哥讓我十分心動」。
金泰煥表示，看到劇本時認為「車智宇」角色若稍有拿捏不準，角色互動就會受影響，但在看到韓賢俊，內心擔憂瞬間消失，因為搭檔太有魅力、可愛，完全就是「車智宇」本人。他提到拍攝現場總察覺有視線向自己投來，當回看韓賢俊時，對方就會專注看著他說「哥，你長得真帥」，不時對自己散發魅力，很難不心動，話才說完韓賢俊立刻現場灌迷湯「因為你本來就長得很帥啊」，直率的表達令金泰煥忍不住露出靦腆笑容。 《現正上課中》全集可至bilibili收看。