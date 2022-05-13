中市太平「市民大道」規劃　議員：解決交通困境

台中市議會今 (13) 日進行都發建設水利業務質詢，議員蔡耀頡質詢提到，市政府應針對都市計畫整體做滾動式檢討，目前（大里、太平、霧峰）地區也正在做檢討及盤點。如太平是台中市的第二大行政區，太平人口數有可能明年就破 20 萬，但相對而言，停車空間及公園綠地卻仍嫌不足。

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蔡耀頡指出，身為政治工作者，要把民眾的權益及需求放在第一位，讓民眾可以生活舒適，但細看相關的都市計畫並無相關的地目編定。他提醒都發局，現在太平的都市計畫正在細部規劃進行中，政府要如何透過都市計畫的地目編定，來規劃增設公園綠地及停車空間，以解決太平的交通困境。

蔡耀頡表示，就目前太平交通瓶頸，除了增設停車空間外，南北向的貫通是極其必要的，市民大道是連貫太平中樞的核心，目前只有兩期有施作，但第四期的工程完全在都市計畫中消失，在地方公聽會及歷次質詢上，極力爭取第四期工程的規劃，現在既然已經開始了太平區都市計畫的細部規劃及檢討，請都發局將市民大道四期的規劃納入檢討，也請建設局除了能如預期的完工外，施工品質也要維護，讓太平市民大道二期能在今年八月順利通車。

另外，美樂地計畫從林佳龍市長時代到現在盧秀燕市長，已經進入了 2.0 的版本，公園的罐頭遊具減塑為基本，但現在進入 2.0 版本，應該更要去思考該如何更符合家長及小朋友的需求，目前將遊具材質改變，親綠親地的規劃沒有不對，但卻變得無挑戰性也無趣味性，小孩很容易厭煩，達不到刺激跟放電的效果，希望可以更升級優化成美樂地 3.0 ，除了兼具親綠親地外，更應增加遊具的多樣性跟趣味性，以達到家長與小孩的需求。

都發局長黃文彬表示，太平區市民大道南段延伸線部分，約 1.9 公里，將整體考量太平地區道路系統，民眾權益、路線交通安全及工程施作等因素研議方案，以健全整體交通路網，並已納入「台中市大平霧地區都市計畫主要計畫」及其細部計畫案規劃研議，後續將辦理都市計畫草案公開展覽及審議作業。

建設局長陳大田說，目前正辦理太平區市民大道第二期工程，當初透過協議價購取得土地，並於去年 9 月開工，目前進行管線遷移、道路側溝及人行道等施工，進度正常，將努力以今年 9 月完工為目標推展。