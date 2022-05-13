華視誤植陳建仁為「美副總統」　林楚茵籲思考民營化

前副總統陳建仁12日代表我國政府出席由美國舉辦的第二屆「全球新冠肺炎高峰會」，惟華視電視台報導此事時，卻將陳建仁的頭銜誤植為「美副總統」，引發討論。過去師知名媒體人的民進黨立委林楚茵今（13）日下午對此表示，媒體競爭激烈，沒有準備好的新聞台很難生存，是時侯思考華視的下一步，無論是用預算買回民股，或是放手民營化，也許只有這樣，華視才有機會轉大人。
林楚茵說，如果華視沒有準備好放在49至55台的新聞區塊，是非常危險的。今天被抓包的錯誤，不是編輯台上錯字幕或是快訊，而是採訪中心記者打錯受訪者職稱，行話稱「上錯Super」。
林楚茵表示，許多人總是批判認為電視新聞台需要改進，但自己過去在媒體工作多年，深深感受到媒體環境競爭非常激烈。49至55台間的電視新聞台，從媒體老闆、主管、記者再到幕後工作人員，大家每天都跟打仗一樣，如何營運一個24小時不間斷的新聞台，每天每天、週而復始，不只跟新聞打仗，還要隨時接受電視機前觀眾的指教，以及主管機關NCC的監督。
林楚茵進一步說，也就是如此身經百戰，才能練就一身好功夫，沒有準備好的新聞台很難生存。如果華視沒有準備好，現在被放在這個區塊，就如同一位平凡少女，被拉上「維密天使的T台」，只會更顯不足。
林楚茵呼籲，是時侯思考華視的下一步，無論是用預算買回民股，或是放手民營化，也許只有這樣，華視才有機會轉大人。