果陀《摘心米其林》上菜了！歐洲場景、美食音樂秒出國
擅長打造華麗澎湃大場面的果陀劇場，2022年再度推出年度大戲神廚妙算音樂舞台劇《摘心米其林》。將場景拉到海外、加上美食的連結，讓觀眾在疫情之中也能透過欣賞演出翱遊世界。備受矚目的華麗卡司，包含曾國城、黃嘉千、詹姆士以及泰國網紅娘娘等。
果陀劇場2022年度原創大戲《摘心米其林》是一齣將場景拉到歐洲，且充滿異國風情、兼具美食、音樂與舞蹈的大製作。劇情描述料理高手胡立歐（曾國城飾）在費歐娜（黃嘉千飾）的「噴泉小館」擔任大廚，而拉法葉（詹姆士飾）的「皇家美食」則是廣場上另一家別具特色的餐廳。這兩家餐廳天天都在上演搶客而大打出手的戲碼。某日，胡立歐意外聽說拉法葉擁有一種可以讓食客瞬間墜入愛河的配方，他千方百計也要混進對手的餐廳，竊取神秘的摘心食譜。
對於在舞台上飾演一名廚師，身為料理節目資深主持人的曾國城表示：「主持美食節目、開餐廳，因為這些經歷讓我成為了有美食面向的曾國城，這次可以回到演員的身份演繹美食，實在是我的福報，也是特殊的緣分。」
黃嘉千在讀本時說道：「這是一齣充滿美食的音樂舞台劇，合作演員不僅很會吃，也很會懂吃！非常擔心排練時瘦瘦的大家，在演出時都變胖了！」
導演梁志民表示：「全世界都籠罩在疫情風暴之中，不能自由地踏出國門，因此，劇幕一拉開就呈現出異國的場景，一齣有美食、音樂、舞蹈的音樂舞台劇《摘心米其林》就此上菜了。」10月29至30日高雄文化中心至德堂隆重登場，即日起正式啟售。