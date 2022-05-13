北韓不孤單！世上還有這個國家　沒安排人民打疫苗

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與北韓在本週承認疫情爆發前的2年多，一直宣稱自己0確診的情況略有不同，厄利垂亞早先就已承認自己國家有約1萬例確診、103人死亡，不過和鄰近的其他非洲國家相比，這個數字仍是低得離奇。
報導提到，不管是北韓還是厄利垂亞，關於政治菁英自己已經接種疫苗的謠言四起，而統治階層之所以表現的對外國製造疫苗不屑一顧的樣子，單純只是為了炫耀，並未顧及人民的安危。厄利垂亞在強人總統阿費沃爾基（Isaias Afwerki）長期統治下，無視其他非洲國家加入COVAX疫苗分配計劃的要求，甚至還把COVAX描繪成西方國家摧毀非洲的工具。
非洲疾病控制中心負責人約翰·恩肯加松（John Nkengasong）去年12月曾表示，厄利垂亞是非洲聯盟中，唯一沒有加入55個已在推進疫苗接種之國家的行列，但當局不打算放棄，會持續喊話、鼓勵厄利垂亞。
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