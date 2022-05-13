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北韓不孤單！世上還有這個國家　沒安排人民打疫苗

▲除了北韓，位於非洲的厄利垂亞，至今也是處於沒有讓人民打疫苗的狀態。地理位置示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲除了北韓，位於非洲的厄利垂亞，至今也是處於沒有讓人民打疫苗的狀態。地理位置示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-05-13 14:59:172022-05-13 15:00:20

北韓在本週承認新冠疫情在其境內爆發，震驚全球，也再度印證病毒的不可預測性，連世上最銅牆鐵壁的國家之一都會被入侵。讓國際公衛學家擔心的是，北韓醫療、衛生水平低下，至今沒有安排新冠疫苗接種計畫，恐怕會讓其人民暴露在重症和死亡的高風險之下。然而，除了北韓，世上還有另一個國家，至今也是處於沒有讓人民打疫苗的狀態。

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根據《華盛頓郵報》報導，北韓和位在非洲東北部的厄利垂亞（Eritrea），都是由獨裁政權領導，拒絕加入世衛「COVID-19疫苗全球獲取機制」（COVAX），這使他們的人民更容易受到快速傳播的變種病毒影響。

與北韓在本週承認疫情爆發前的2年多，一直宣稱自己0確診的情況略有不同，厄利垂亞早先就已承認自己國家有約1萬例確診、103人死亡，不過和鄰近的其他非洲國家相比，這個數字仍是低得離奇。

報導提到，不管是北韓還是厄利垂亞，關於政治菁英自己已經接種疫苗的謠言四起，而統治階層之所以表現的對外國製造疫苗不屑一顧的樣子，單純只是為了炫耀，並未顧及人民的安危。厄利垂亞在強人總統阿費沃爾基（Isaias Afwerki）長期統治下，無視其他非洲國家加入COVAX疫苗分配計劃的要求，甚至還把COVAX描繪成西方國家摧毀非洲的工具。

非洲疾病控制中心負責人約翰·恩肯加松（John Nkengasong）去年12月曾表示，厄利垂亞是非洲聯盟中，唯一沒有加入55個已在推進疫苗接種之國家的行列，但當局不打算放棄，會持續喊話、鼓勵厄利垂亞。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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