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《跑跑卡丁車》聯名索尼克！新角車款登場　4大活動開跑

▲《跑跑卡丁車》IP聯名新活動，和《索尼克》合作正式開跑。（圖／遊戲橘子提供）
▲《跑跑卡丁車》IP聯名新活動，和《索尼克》合作正式開跑。（圖／遊戲橘子提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-05-13 15:16:442022-05-13 15:19:01

休閒競速遊戲《跑跑卡丁車》公布《索尼克》聯名活動，於今（13）日正式開跑，推出全新角色「索尼克」、「超級索尼克」，全新車款「索尼克V1」、「超級索尼克V1」及多款限時道具。為了慶祝久違的聯名，祭出四大合作紀念活動，將送出多款虛寶及周邊獎勵。

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《跑跑卡丁車》與《索尼克》5月13日起推出聯名合作，包括全新角色「索尼克」，喜歡充滿刺激冒險的車手，不害怕惡霸，擁有自由的心態，是賽道上可靠的隊友；「超級索尼克」獲得混沌翡翠的力量，變身為金光閃閃的超級索尼克。全新車款則有「索尼克V1」，在競爭激烈的跑跑世界裡，最適合索尼克急迫性格的賽車；「超級索尼克V1」終極的超音速速度，獨有的金色光環，由超越平時的索尼克能量所構成。

為了慶祝聯名，四大合作紀念活動接續登場：
📍跑跑卡丁車×索尼克登入活動
5月13日至5月27日期間，初次登入可領取「跑跑×超級索尼克氣球」100個。

📍超級索尼克幸運盤
5月13日至5月19日，每日10:00至22:00，累積至千萬P點數時，隨機在登入玩家中選擇1名幸運玩家獲得「四葉草卡片」、參加獎勵「超級索尼克寶箱」。蒐集「四葉草卡片」，有機會獲得500 GASH點（10名），實體周邊組：毛巾、手提袋、立牌（10名）、虛寶「超級索尼克寶箱」10個（66名）。

📍索尼克活動通行證
完成「通行證任務」累積「通行證點數」可提升等級，有機會獲得「超級索尼克」、「超級索尼克寶箱」、「索尼克金環」、「傳說零件V1」。

📍索尼克金環組合活動
官方後續將更新推出，蒐集「超級索尼克金環」可組合各式虛寶獎勵。

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