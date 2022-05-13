陳玉珍稱可轉戰高雄市長 賴瑞隆批：吃高雄豆腐、不負責
國民黨高雄市長人選難產，黨籍南投縣長林明溱、金門縣立委陳玉珍今（13）日紛紛表示，如果黨需要，他們也能夠參選高雄市長，引發議論。高雄市民進黨立委賴瑞隆下午對此向《NOWnews今日新聞》記者表示，國民黨在高雄推不出人，還讓其他縣市的黨職大吃高雄豆腐，這不僅是對高雄不尊重，也顯示該黨很不負責，過去空降的前市長韓國瑜也已經被罷免了，這樣的事情不該再重演。
林明溱擔任兩屆南投縣長即將任滿，南投縣議員簡賜勝今日在縣政總質詢時，邀林參選高雄市長。林明溱對此表示，國民黨內優秀人才很多，也有很多人想參選高雄市長，不過如果最後黨內沒人參選，黨需要他，高雄市民也歡迎他，為了國家及黨，他也不能拒絕。
另陳玉珍今日受訪時，被問及藍營在高雄找不到母雞，她表示，目前只是還在做整體考量，沒有找不到，「說實在話，我自己，如果真的沒有，我也覺得OK啊！反正應該上戰場的時候，絕對不會遲疑啦，藍軍不可能沒有人啦」。
對於林明溱與陳玉珍的言論，賴瑞隆表示，國民黨作為一個曾經執政過這麼久的政黨，在這麼長的時間竟沒辦法培養出人才，在高雄市長選舉中推不出人選，還需要黨籍的南投縣長、金門立委紛紛表態，大吃高雄豆腐，實在是對高雄不尊重，也顯得國民黨非常不負責任。
賴瑞隆也說，這讓所有高雄市民看到國民黨對高雄市是沒有規劃，且沒有準備的，過去韓國瑜空降，但對高雄不瞭解、不熟悉，來了之後很快就跑走，也已經被罷免了，這樣的事情不應該再重演，且非高雄市的公職一直放話，除了讓大家看到國民黨的危機外，對國民黨整體也是不利的。