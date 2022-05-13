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中市「筏子溪迎賓廊道」延伸烏日　市府：今年9月可動工

▲議員吳瓊華質詢表示，筏子溪迎賓廊道距離烏日站只有1公里多，她建議市府應將廊道延伸到高鐵烏日站(圖／柳榮俊攝2022.5.13)
▲議員吳瓊華質詢表示，筏子溪迎賓廊道距離烏日站只有1公里多，她建議市府應將廊道延伸到高鐵烏日站(圖／柳榮俊攝2022.5.13)

記者柳榮俊/台中報導

2022-05-13 15:24:54

台中市「筏子溪迎賓廊道」延伸到烏日，市議員吳瓊華今(13)日在質詢表示，迎賓廊道距離烏日站只有1公里多，她建議市府應將廊道延伸，到高鐵烏日站，讓遊客及附近居民可以沿著廊道，漫遊筏子溪，提供民眾休閒運動的空間。水利局長范世億表示，迎賓廊道終點至下游烏日建國路橋間動線銜接，預計今年9月可動工，連接筏子溪兩岸及大烏日，打造河岸生活圈。

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吳瓊華指出，筏子溪永春東路至烏日高鐵站河段左岸高灘地，長達1.8公里「筏子溪迎賓廊道」，置醒目立體文字地標「TAICHUNG」，民眾休閒打卡景點。卻讓許多烏日鄉親失落，因為明明高鐵烏日站就在南屯的隔壁，只隔1公里左右，但迎賓廊道卻未延伸高鐵烏日站，此無異讓城鄉差距更大。

▲「筏子溪迎賓水岸廊道」立體文字地標「TAICHUNG」(圖／柳榮俊攝2022.5.13)
▲「筏子溪迎賓水岸廊道」立體文字地標「TAICHUNG」(圖／柳榮俊攝2022.5.13)

吳瓊華表示，筏子溪位於台中盆地西側，屬於都是平地河川，中下游段兩岸緊鄰高速鐵路、國道1號高速公路及台74號道路，「筏子溪迎賓水岸廊道」擁有豐富的生態資源。要如何創造民眾休閒空間環境、維護台中門面美化及提升地方能見度等，是她一直持續關心，建議市府應將迎賓廊道延伸到高鐵烏日站。


吳瓊華說，迎賓廊道距離烏日站只有一公里多，市府應將廊道延伸，不需要像主景點般的華麗，烏日鄉親只希望在不影響到筏子溪生態下，將廊道延伸到高鐵烏日站，讓烏日人可以沿著廊道，漫遊筏子溪，提供民眾休閒運動的空間。


水利局長范世億表示，目前已委託專業團隊設計中，工程總預算約2000萬元，由市府預算全數支應，後續將新設300公尺步道縫合上下游路線缺口，使民眾不再需要與車爭道，並於建國陸橋及高鐵三路陸橋分別增設爬坡道與自行車牽引設施，使整體空間動線更加完善，預計今年9月可動工，期望連接筏子溪兩岸及大烏日，打造河岸生活圈。

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