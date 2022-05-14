只想1個人！20歲起隱居山林27年　與世隔絶的奇男子奈特

我是廣告 請繼續往下閱讀
平凡無奇的人生，卻在20歲那年有了改變，1986年，奈特辭去看似穩定的工作，一路駕車沿美國東岸旅行，準備回到家鄉緬因州，看著窗外變化無常的景緻，一個原本模糊的想法在他心中逐漸清晰，讓他決定拋下所謂「正常」的生活，走上一條截然不同的道路。
只帶了1個帳篷和裝有少量食物的背包，奈特就這麼將車停在緬因州鄉下一處森林外頭，棄車徒步進入，從此就再也沒有離開。他在隱蔽處紮營，如果碰巧在森林裡找不到適合吃的，或是真的有需要什麼東西，他就會「光顧」附近的度假小木屋或營地中心，在盡量不引起人注意的情況下，悄悄拿走一點東西，從來不多取，也不粗暴破壞，而他過去當技師的經驗恰巧派上一點用場。
緬因州的冬天氣溫相當低，但為了不引起不必要的注意，奈特從未升過火取暖，而是早早睡覺，然後在凌晨時分、氣溫最低時起床，於森林中散步、慢跑等。這樣的生活，奈特竟然過了驚人的27年，據他自己事後回憶，27年間除了偶遇過1次登山客，簡單打過招呼「嗨」以外，他未曾與外界的人有接觸，直到2013年。
由於多年的偷竊行為，目標又幾乎都在同樣地區，儘管奈特再低調，也還是有被發現的一天。2013年4月4日凌晨，奈特在松樹夏令營地（Pine Tree summer camp）行竊時，不幸被業主發現而抓獲，並於同年10月被判處入獄7個月，結束他多年的隱士生活。
奈特的故事經媒體報導後，一度造成轟動，甚至還由新聞記者兼傳記作家芬克爾（Mike Finkel）撰寫成書，名為《森林中的陌生人:最後一位真正隱士的非凡故事》（The Stranger in the Woods: The Extraordinary Story of the Last True Hermit）。
重新與世界接觸的奈特，雖然仍能言語，但與人交流的能力明顯下降。被問到為何選擇隱居，是否有想逃避的過往、不想面對的事物才會只想獨處時，奈特回覆說都不是，他也無法解釋自己的行為，亦無事先的縝密規畫，就只是嚮往1個人的生活，單純將想法付諸行動而已，因為獨處讓他感到自在，而在27年的歲月中，他也未曾覺得孤獨和寂寞，甚至感覺自己已完全和周圍的世界「融為一體」。
上個世紀80年代，網路和社群媒體雖然沒有現在發達，但人們的生活已經充斥著科技和樂趣，因此很多人難以想像，為何當時才20歲的奈特，竟會有放棄花花世界的想法；不過也有人相信，世界上無奇不有，就是有人不屑過繁華便利的生活，寧願以極端的方式來獲得平靜和自我，再也不必理會其他人的眼光，而這也正是物質主義時代最缺乏的元素。
然而，奈特的故事也並非沒有任何爭議，曾有人懷疑，書中描述的一些情節相當啟人疑竇，包含在冬天的緬因州山林裡，不靠保暖設備，甚至連升火都沒有就安然度過，這在暴風雪的天氣下幾乎是不可想像的；也有人質疑奈特是否真的只與外人打過1次交道，是否說謊來為自己增添傳奇色彩，又或是傳記作者為了銷量而加油添醋；還有人說，他就只是個有自閉傾向的小偷而已。
無論世界對奈特有什麼看法，27年的山間歲月，帶給他的始終有別與塵世的喧囂，現在的他，雖然沒能過回隱士的生活，但也在緬因州的鄉下農村，安詳、平靜的度過餘生。