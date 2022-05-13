林明溱、陳玉珍披藍袍戰高雄？基進李雨蓁：我都要吐了
國民黨高雄市長人選難產，黨籍南投縣長林明溱、金門縣立委陳玉珍今（13）日紛紛表示，如果黨需要，他們也能夠參選高雄市長，引發議論。台灣基進高雄市鳳山區議員參選人李雨蓁下午對此表示，一個是被質疑疫苗施打率就罵人是狗的縣長，一個是夾到手就暈倒的立委，「中國國民黨中央到底是多看不起高雄在地的議員們，才放任這些人在那邊喊聲？林明溱那段我都要吐了」。
林明溱擔任兩屆南投縣長即將任滿，南投縣議員簡賜勝今日在縣政總質詢時，邀林參選高雄市長。林明溱對此表示，國民黨內優秀人才很多，也有很多人想參選高雄市長，不過如果最後黨內沒人參選，黨需要他，高雄市民也歡迎他，為了國家及黨，他也不能拒絕。
另陳玉珍今日受訪時，被問及藍營在高雄找不到母雞，她表示，目前只是還在做整體考量，沒有找不到，「說實在話，我自己，如果真的沒有，我也覺得OK啊！反正應該上戰場的時候，絕對不會遲疑啦，藍軍不可能沒有人啦」。
對此，李雨蓁表示，「國民黨看自己家的在地議員沒有就是了？」，繼立委高金素梅、前台北市議員羅智強等人空降失敗之後，今天又來了2個，已經可以組成「KMT高雄傘兵部隊」了。
李雨蓁接著嘲諷說，根據國民黨這些空降者的心態，失敗了就拍拍屁股閃人，應該是「KMT高雄閃兵部隊」才對，前市長韓國瑜就是一個最好的例子。
李雨蓁表示，看看目前喊聲的陳玉珍、林明溱，一個是夾到手就暈倒的立委，另一個是被質疑疫苗施打率就罵人是狗的縣長，「中國國民黨中央到底是多看不起高雄在地的議員們，才放任這些人在那邊喊聲？真是可憐哪，林明溱那段我都要吐了」。