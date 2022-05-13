高雄新增3527例創新高　陳其邁不排除直接開立抗病毒藥物

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衛生局簡任技正潘炤穎表示，新增確診個案年齡分布發現，確診比例最高的屬於50到64歲民眾比例為18％，而0到11歲則是13.6％、12到19歲7.6％、20到29歲17.1％、30到39歲17.1％、40到49歲16.8％、65歲以上9.8％，潘炤穎也特別提醒民眾應減少聚會、聚餐場合，避免染疫機率高升。
潘炤穎指出，這兩天看到確診者年齡層，從20-29歲一直到50-64歲，顯示有逐漸往高齡化走，這代表家庭群聚的風險一直在上升，也呼應之前在匡列對象時，是以家庭為單位做防疫工作。
潘炤穎表示，確診年齡結構上有逐漸高齡化趨勢，這跟家庭群聚有直接關係，5/12、5/13的確診者50歲以上總和從25.09%攀升至27.84%。
潘炤穎也說，目前風險較高的仍是外縣市旅遊史確診個案共139例，隔離期間陰轉陽410例並無社區傳染風險，而特定娛樂場所傳播鏈也持續擴散，共新增26例確診個案，另有97例新案疫調中。根據相關數據顯示，目前社區中的不特定風險逐漸上升當中，呼籲民眾落實相關防疫措施。
為落實分級醫療，陳其邁今與高雄市與高雄縣兩大醫師公會及高醫、長庚、義大、軍高雄總醫院、大同醫院等合開記者會，市長陳其邁說，這一年多來，高雄醫界每晚七點與他開會，一起討論防疫政策及分級醫療。
大高雄醫師公會理事長王宏育強調，只要打3劑疫苗幾乎都是輕症，民眾不用太擔心，有上呼吸道症狀的民眾可以直接到社區診所看病、拿藥，若快篩呈現陽性且患中重症的患者直接轉診到專責醫院，若是輕症患者經社區採檢站採檢PCR陽性個案，則是回報原看診診所，由該診所進行後續診療，呼籲民眾落實「輕病到診所，重症到醫院」的分流做法。
潘炤穎也表示，基層診所新冠肺炎居家快篩陽性民眾照護計畫，目前總計有500間醫療院所加入，希望藉由基層診所加入看診，達到分級醫療全人照護的目的，並給予民眾「早期診斷、早期給藥、預防重症」的目標。
陳其邁表示，分級醫療可讓基層醫療診所在整個防疫過程裡，多分擔一些醫療量能，我們常在講基層醫療、次級醫療、三級醫療，其實大部分的人都是基層醫療在照護，就像如果病毒社區化、流感化當然是去診所看，診所就會開藥給你吃，但疫情若盛行率越來越高，快篩陽就是定義確診，這個時候就是給藥，這個醫療就交給專業醫師來做。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。