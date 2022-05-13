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高雄新增3527例創新高　陳其邁不排除直接開立抗病毒藥物

▲市長陳其邁宣布即日起啟動基層醫療院所照護方案，由基層診所醫師專責追蹤每位居家照護的確診輕症病患。(圖／高市府提供)
▲市長陳其邁宣布即日起啟動基層醫療院所照護方案，由基層診所醫師專責追蹤每位居家照護的確診輕症病患。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-05-13 17:32:02

高雄市今（13）日新增3527例本土病例，創單日病例最多紀錄，為降低醫療機構負擔，高雄市府除與高雄市兩大醫師公會合作，即日起啟動基層醫療院所照護方案由基層診所醫師專責追蹤每位居家照護的確診輕症病患外，市長陳其邁宣布不排除讓基層醫師可直接對病情有惡化之虞的輕症患者，直接開立抗病毒藥物。

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中央流行疫情指揮中心今天公布高雄市新增3664例本土病例，扣除在外縣市生活者等，高雄今新增3527例本土病例，這包括居隔期間陰轉陽410例，外縣市旅遊史139例，特定娛樂場所26例，密切接觸者2885例（同住親友1203例、餐飲娛樂438例、職場校園934例、高風險場域280例），疫調中97例。

▲5月13日高雄市疫情總覽。(圖／高市府提供)
▲5月13日高雄市疫情總覽。(圖／高市府提供)
衛生局簡任技正潘炤穎表示，新增確診個案年齡分布發現，確診比例最高的屬於50到64歲民眾比例為18％，而0到11歲則是13.6％、12到19歲7.6％、20到29歲17.1％、30到39歲17.1％、40到49歲16.8％、65歲以上9.8％，潘炤穎也特別提醒民眾應減少聚會、聚餐場合，避免染疫機率高升。

潘炤穎指出，這兩天看到確診者年齡層，從20-29歲一直到50-64歲，顯示有逐漸往高齡化走，這代表家庭群聚的風險一直在上升，也呼應之前在匡列對象時，是以家庭為單位做防疫工作。

潘炤穎表示，確診年齡結構上有逐漸高齡化趨勢，這跟家庭群聚有直接關係，5/12、5/13的確診者50歲以上總和從25.09%攀升至27.84%。

潘炤穎也說，目前風險較高的仍是外縣市旅遊史確診個案共139例，隔離期間陰轉陽410例並無社區傳染風險，而特定娛樂場所傳播鏈也持續擴散，共新增26例確診個案，另有97例新案疫調中。根據相關數據顯示，目前社區中的不特定風險逐漸上升當中，呼籲民眾落實相關防疫措施。

為落實分級醫療，陳其邁今與高雄市與高雄縣兩大醫師公會及高醫、長庚、義大、軍高雄總醫院、大同醫院等合開記者會，市長陳其邁說，這一年多來，高雄醫界每晚七點與他開會，一起討論防疫政策及分級醫療。

大高雄醫師公會理事長王宏育強調，只要打3劑疫苗幾乎都是輕症，民眾不用太擔心，有上呼吸道症狀的民眾可以直接到社區診所看病、拿藥，若快篩呈現陽性且患中重症的患者直接轉診到專責醫院，若是輕症患者經社區採檢站採檢PCR陽性個案，則是回報原看診診所，由該診所進行後續診療，呼籲民眾落實「輕病到診所，重症到醫院」的分流做法。

潘炤穎也表示，基層診所新冠肺炎居家快篩陽性民眾照護計畫，目前總計有500間醫療院所加入，希望藉由基層診所加入看診，達到分級醫療全人照護的目的，並給予民眾「早期診斷、早期給藥、預防重症」的目標。

陳其邁表示，分級醫療可讓基層醫療診所在整個防疫過程裡，多分擔一些醫療量能，我們常在講基層醫療、次級醫療、三級醫療，其實大部分的人都是基層醫療在照護，就像如果病毒社區化、流感化當然是去診所看，診所就會開藥給你吃，但疫情若盛行率越來越高，快篩陽就是定義確診，這個時候就是給藥，這個醫療就交給專業醫師來做。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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