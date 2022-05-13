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守護海洋！高雄港務分公司舉辦淨灘活動

▲台灣港務公司高雄港務分公司與中山大學附設幼兒園共同舉辦藝術創作減塑之旅的淨灘活動。(圖／記者黃守作攝，2022.05.13)
▲台灣港務公司高雄港務分公司與中山大學附設幼兒園共同舉辦藝術創作減塑之旅的淨灘活動。(圖／記者黃守作攝，2022.05.13)

記者黃守作／高雄報導

2022-05-13 20:00:00

台灣港務公司高雄港務分公司於今(13)日上午，與中山大學附設幼兒園，在高雄西子灣海水浴場，共同舉辦藝術創作減塑之旅的淨灘活動，以守護海洋。

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▲中山大學附設幼兒園小朋友以實際行動守護海洋。(圖／記者黃守作攝，2022.05.13)
▲中山大學附設幼兒園小朋友以實際行動守護海洋。(圖／記者黃守作攝，2022.05.13)
台灣港務公司高雄港務分公司總經理王錦榮表示，該公司為鼓勵大家知海、淨海，常見的淨灘活動，是以撿拾大型海洋垃圾為主軸，但這次為了讓大小朋友在淨灘過程中，產生加乘效應，乃著眼於體積極小的「塑膠微粒」為撿拾對象，有幼兒園老師、幼童及港務公司同仁一起以實際行動，守護海洋。

▲中山大學附設幼兒園小朋友以實際行動守護海洋。(圖／記者黃守作攝，2022.05.13)
▲中山大學附設幼兒園小朋友以實際行動守護海洋。(圖／記者黃守作攝，2022.05.13)
王錦榮說，一直以來，港務公司深知港口扮演社會環境永續發展的重要角色，持續專注於港埠核心事業的同時，亦取得生態港口認證等ESG執行成果，更曾獲行政院「向海致敬─海岸清潔維護計畫」，評定為特優獎項，顯示港務公司積極追求經濟與環境平衡的永續發展。

中山大學附設幼兒園園長鄧筱蓉指出，此次淨灘活動的內容，主要從近年來愈發被重視的海洋廢棄物議題出發，藉此增進園內幼教老師對海洋塑膠污染的認識，並將知識帶入課堂中，與幼生共同落實減塑，盼透過小孩的傳遞，形成家庭網絡，提倡家庭無塑日，藉以體驗無塑生活。

主辦的高雄港務分公司職業安全衛生處經理石志政說，港務公司為因應疫情，此次淨灘活動，提高防疫規格，除掌握參與名單、落實體溫量測及手部消毒等措施外，亦要求參加的公司同仁須為已施打疫苗，且於活動前一日自主快篩陰性之人員，盡力做好各項防疫措施，讓大家安心的在陽光下，清理沙灘，以守護海洋。

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