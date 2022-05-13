守護海洋！高雄港務分公司舉辦淨灘活動

台灣港務公司高雄港務分公司於今(13)日上午，與中山大學附設幼兒園，在高雄西子灣海水浴場，共同舉辦藝術創作減塑之旅的淨灘活動，以守護海洋。
台灣港務公司高雄港務分公司總經理王錦榮表示，該公司為鼓勵大家知海、淨海，常見的淨灘活動，是以撿拾大型海洋垃圾為主軸，但這次為了讓大小朋友在淨灘過程中，產生加乘效應，乃著眼於體積極小的「塑膠微粒」為撿拾對象，有幼兒園老師、幼童及港務公司同仁一起以實際行動，守護海洋。
王錦榮說，一直以來，港務公司深知港口扮演社會環境永續發展的重要角色，持續專注於港埠核心事業的同時，亦取得生態港口認證等ESG執行成果，更曾獲行政院「向海致敬─海岸清潔維護計畫」，評定為特優獎項，顯示港務公司積極追求經濟與環境平衡的永續發展。
中山大學附設幼兒園園長鄧筱蓉指出，此次淨灘活動的內容，主要從近年來愈發被重視的海洋廢棄物議題出發，藉此增進園內幼教老師對海洋塑膠污染的認識，並將知識帶入課堂中，與幼生共同落實減塑，盼透過小孩的傳遞，形成家庭網絡，提倡家庭無塑日，藉以體驗無塑生活。
主辦的高雄港務分公司職業安全衛生處經理石志政說，港務公司為因應疫情，此次淨灘活動，提高防疫規格，除掌握參與名單、落實體溫量測及手部消毒等措施外，亦要求參加的公司同仁須為已施打疫苗，且於活動前一日自主快篩陰性之人員，盡力做好各項防疫措施，讓大家安心的在陽光下，清理沙灘，以守護海洋。