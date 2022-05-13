AR智慧行銷商圈 光時代科技獲智慧臺北創新獎特優

「2021年度智慧臺北創新獎」日前舉辦頒獎典禮，由市長柯文哲頒獎給得獎廠商，其中獲選特優的光時代科技，以在西門町商圈設置大場域AR互動遊戲，可替換主題吸引年輕人目光，達到吸引人流與行銷商圈的目的，代表該公司受獎的光時代科技創辦人鄭朝瀚，也在市府中庭舉辦的成果展中讓臺北市長柯文哲當場感受AR場景魅力，邀請臺北市府率先進入元宇宙世界。
臺北市政府表示，「智慧臺北創新獎」期望透過公私協力模式，讓創新科技在臺北市實證，將臺北打造成一座「生活實驗室」。為鼓勵共同努力的產、學、研單位，臺北市府期望透過徵獎活動，選拔年度優質專案亦給予參與單位肯定，經過評審團隊審查後，選拔出5件特優、6件優選專案，特於本日由柯文哲市長頒發獎項，並由陳志銘秘書長致詞勉勵獲獎團隊，期許政府與企業能用心發掘民眾的需求，透過公私協力提供更智慧化、更便民的服務。
臺北市政府資訊局呂新科局長表示，獲獎專案透過臺北智慧城市專案辦公室，媒合提案業者與市府相關局處單位，將民間企業的技術與服務在市府提供的場域，進行創新突破的驗證，過去進行公私部門合作並不容易，需經歷許多行政溝通、場域協調、技術驗證、效益評估、法規適切評估等，皆須多方溝通整合。我們強烈希望透過「智慧臺北創新獎」徵獎活動，給予參與北市府創新實證的單位鼓勵，希望未來為我們帶來更多解決方案及創新能量。專案成果將於臺北市政府一樓中庭進行為期10天的展覽至5月20日，歡迎民眾一同來了解，臺北市公私協力廣納創新能量下之成果。
光時代科技表示，創新團隊致力於西門商圈推動獨家專利技術「光標籤定位與AR互動展示」的創新應用功能，在西門商圈創造全新的智慧科技觀光場域，並將現有場域作更大效益的利用，包括導入創新的商業應用如「數位優惠券」、「AR互動廣告」、「AR地點導航」等新功能，並結合原有的「AR商圈導覽」功能,推動西門町商圈的數位轉型及探索智慧經濟的更多發展契機。