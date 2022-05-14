鄧超燈泡廠打工「2小時只賺44元」 揪黃渤模仿大咖男星
綜藝節目《哈哈哈哈哈 很高興遇到你》由鄧超、陳赫、鹿晗聯手主持，主持人遊山玩水前得體驗基層職業以賺取旅費，每個工作中找到樂趣，其中鄧超還因此加了許多工作上認識的民間友人，平時互通微信，坦言從這些合作過的朋友身上，可以看到許多真摯的情感。
鄧超、陳赫與鹿晗從《奔跑吧》就建立深厚的革命情感，就連3人的微博大頭貼都是一樣的照片，如今再度合作，一同感受民間疾苦，不再是需要人伺候的大明星，而是得辛苦打工賺旅費，才能到下一個目的地。
每集都有不同的任務需要達成，鄧超說有集他與黃渤在橫店的模仿大賽中扮演麥克傑克遜，還不能讓同場比賽的人發現他們的藝人身分，特別的是，那場比賽裡面還有人模仿孫儷、鄧超的，看到與他本尊相似的分身出現著實有趣。
最讓鄧超印象深刻的是，有次去燈泡廠工作，2小時賺人民幣10元（約台幣44元），還跟著裡面的員工回家吃飯，半路上，攝影師跟丟了，還好車上的運動攝影機GOPRO有錄到他們的對話，那刻開在鄉間小路上，鄧超感覺特別幸福，也因為節目的關係，鄧超才有機會與市井小民們撞出趣味的火花：「其實這對演員來說是個很大的收穫，因為推開門就是課堂，也因這個節目認識許多民間友人。」