聲寶旗下莞固和食插旗安平 提供正宗關西懷石料理

聲寶集團旗下莞固和食 GANKO 餐飲品牌台灣有三家分店，今(13)日於台南安平區開立第 4 家分店，希望讓消費者品嚐到最正宗傳統的日本職人懷石御上料理。正值疫情期間，民眾愁於無法出國，莞固和食要讓大家立秒即到日本關西，思尋久違大和情懷！

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聲寶集團總裁陳盛沺今日參加開幕式表示，他是成大水利系畢業，這也是莞固和食 GANKO 選擇在台南開第 4 店的原因。聲寶集團也已於 3 年前在科工區設廠，以小家電製造為主。陳盛沺說，餐飲事業與家電事業密不可分，民眾除了用小家料理食物，閒暇時也會外出外餐，因此，餐飲事業則是家電事業的延續。聲寶集團希望引進台灣的，不只是和食餐飲，更希望引進日本飲食文化，因此莞固和食從店面裝潢、工作人員身穿和服、到食材、擺盤等，都原汁原味呈現日本料理文化。

▲聲寶集團總裁陳盛沺(中)及台南市副市長戴謙(左二)打破酒罈上木蓋，開啟傳統日本開幕儀式（圖／記者林怡孜攝，2022,05,13）

莞固和食安平會館全區座位約可容納 60 席左右，菜式提供正統關西懷石料理，三種價位分別為 1580 、 2580 、 3580 ，講求 100% 還原正統關西飲食文化，從餐具器皿、擺盤裝飾、當令食材、菜式順序等，細節皆多要求。以〔八寸〕前菜拉開序幕，接續〔吸物〕〔造里〕〔椀物〕〔強肴〕〔揚物〕〔食事〕依序上菜，感受不同食材與烹調方式激盪出之味蕾體驗， 再用〔止椀〕〔甘物〕完美收尾。將台日食材在飲食文化與藝術中取得最佳平衡，遵照春夏秋冬四旬上演，尋求當季盛產而將菜色有所萬千變化。

為了讓食客在享用主餐料理時保持口氣的清爽，〔吸物〕櫻海老真丈以櫻花蝦漿帶出整道湯品的鮮甜滋味。依序上菜的是來自日本北海道的海膽，並結合時令鮮味，應每日漁獲不同而有所變化，共同演繹這道〔造里〕生魚片料理。〔椀物〕銀鱈味噌燒以新鮮鱈魚香煎淋上銀庵，搭配營養價值高的綠竹筍與白蘆筍，味道清雅又爽口。〔強肴〕美國牛鴨肝捲選用 PRIME 等級美國牛肉與新鮮鴨肝為主軸食材，美妙口味的錐形雪花鹽點綴，帶出食材本身自然鮮甜，又增添舌尖層次上豐富口感。將大明蝦、茄子、地瓜與蔬菜裹上麵衣後油炸成美麗的金黃色，酥脆多汁、蝦肉彈牙的〔揚物〕車海老天麩羅，一吃進口中就讓食材本身的美味在嘴裡擴散開來。〔食事〕為季節旬魚做成的新鮮握壽司，增添了飽足感。〔止椀〕與當日新鮮蛤蠣搭配的鮮甜湯頭美味十足，作為一餐的完美收尾。最後來一口香濃綿密的〔甘物〕，手工打造的桂花冰淇淋，香味芬芳又迷人！

▲莞固和食安平會館外觀充滿現代和風，還原日式庭院造景（圖／莞固和食提供）