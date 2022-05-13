萊豬釋憲案合憲　國民黨：遺憾、蔡政府反地方護食安

民進黨政府開放萊豬進口，引起地方自治權限爭議，地方議會申請釋憲，憲法法庭今日判決合憲，對此，中國國民黨表達遺憾，這恐對地方自治的自主精神造成傷害。蔡英文政府執意開放含萊劑豬肉品進口，危及國人健康安全，各縣市政府依據各地情況制定更嚴格標準，為人民食安把關，卻因釋憲判決結果，恐讓人民健康安全徒增風險，絕非憲法保障國民基本人權的初衷，而蔡政府反對地方政府保障人民食安的立場，也會在人民心中留下紀錄。
國民黨表示，食品安全是地方政府得立法執行的自治事項，依據憲法保障地方自治的精神，各縣市議會有權制定萊劑不得檢出的相關規定。即使《食品安全衛生管理法》訂定含萊劑豬肉品進口的殘留容許量標準，但地方政府可「因地制宜」，訂定符合各縣市民情的更嚴格標準，並無牴觸中央法規之虞，憲法保障地方自治的原則，不應該受到破壞。
國民黨強調，蔡英文政府將地方政府制定萊劑零檢出的規定扣上「構成貿易障礙」的帽子，再扯國際貿易是由中央主責政策。但國際貿易不應該凌駕於國民食品健康安全之上，國際貿易不該犧牲人民的健康換取，且中央政府部會包括國防部、教育部、體委會等，皆曾限制其所主轄的國軍、學生與國手等食用含萊劑的豬肉食品，難道這些中央部會同樣地對台灣「構成貿易障礙」？
國民黨並指出，目前國內養殖業仍禁用萊劑，但進口豬肉品卻可含有萊劑，已產生政策上的矛盾以及市場交易的不公平性，所以「貿易障礙」絕對不應該作為阻礙地方政府限制萊劑不得檢出的理由或藉口。各地方政府有責任為人民的食品安全把關，中央政府過度干預地方自治，不僅傷害我國憲政體制正常運作，反對地方政府保障食安更是犧牲人民健康的嚴重錯誤！