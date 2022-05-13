單日確診死亡數創新高　柯文哲：沒打疫苗殺傷力很大

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而針對今日暴增的死亡案例中，有21例是連一劑疫苗都未打的案例。柯文哲指出，打疫苗當然會有副作用，但科學上來說在疫情期間，有打疫苗還是比較好的選擇，「除非你隱居在山林裡面，只有自己一個人，都不跟任何人接觸，不然你還是要打疫苗。」
柯文哲強調，現在盛行的omicron變種病毒雖然致死率比較低，但傳染率仍舊相當高。且致死率低僅是針對有完整打過疫苗的民眾，若沒打過疫苗，甚至較為年長的民眾，殺傷力還是很大。
柯文哲也宣布，從下週一起開放65歲以上長者預約施打第四劑疫苗，而條件是第三劑疫苗施打後須經5個月，也就是150天後才能施打第四劑疫苗。除了透過北市疫苗預約系統預約外，也可以透過大醫院的疫苗門診施打。
副市長蔡炳坤補充說明，表示週一起符合施打資格的民眾，可以自行到大醫院的醫療門診進行掛號，也可以在週二及週三於北市疫苗預約系統，預約再下一個禮拜的施打時間。
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