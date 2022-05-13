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單日確診死亡數創新高　柯文哲：沒打疫苗殺傷力很大

▲台北市長柯文哲13日表示，雖然omicron變種病毒致死率較低，但對於沒打疫苗以及年長者殺傷力還是很大。（資料照／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲13日表示，雖然omicron變種病毒致死率較低，但對於沒打疫苗以及年長者殺傷力還是很大。（資料照／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-05-13 16:50:27

新冠肺炎疫情近日持續在台灣升溫，除了本土確診數創下新高外，41例死亡案例也創下單日新高。而其中21例的死亡案例，都為未施打疫苗的確診者。對此台北市長柯文哲今（13）日下午召開北市防疫記者會時，表示雖然omicron的致死率較低，但對於未打疫苗的確診者，殺傷力還是很大。

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台北市今日新增的本土確診案例為11613例，柯文哲召開防疫記者會時，指出現在全台灣的確診數字，他認為應該已經有黑數。不過下週起台北市仍會進入確診數的洪峰，不過台北市民們素質都不錯，近日來北市的活動量有下降，到達高峰的時間可能還會再向後移一些，不過預計仍是在下週。

而針對今日暴增的死亡案例中，有21例是連一劑疫苗都未打的案例。柯文哲指出，打疫苗當然會有副作用，但科學上來說在疫情期間，有打疫苗還是比較好的選擇，「除非你隱居在山林裡面，只有自己一個人，都不跟任何人接觸，不然你還是要打疫苗。」

柯文哲強調，現在盛行的omicron變種病毒雖然致死率比較低，但傳染率仍舊相當高。且致死率低僅是針對有完整打過疫苗的民眾，若沒打過疫苗，甚至較為年長的民眾，殺傷力還是很大。

柯文哲也宣布，從下週一起開放65歲以上長者預約施打第四劑疫苗，而條件是第三劑疫苗施打後須經5個月，也就是150天後才能施打第四劑疫苗。除了透過北市疫苗預約系統預約外，也可以透過大醫院的疫苗門診施打。

副市長蔡炳坤補充說明，表示週一起符合施打資格的民眾，可以自行到大醫院的醫療門診進行掛號，也可以在週二及週三於北市疫苗預約系統，預約再下一個禮拜的施打時間。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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