小林志玲下令賣車！30億身家富尪割愛：心情非常強尼戴普

身為霧峰林家後代、具有身家30億的賽車手林帛亨，2015年娶回有「小林志玲」封號的女星馮媛甄，感情非常恩愛，近日卻被太座要求把收藏多年的愛車清掉，換成全家人能一起玩的露營車，讓他忍痛在臉書釋出BMW名車Z8，無奈感嘆：「此刻我的心情非常非常強尼戴普」，笑翻粉絲。





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▲林帛亨（左）和馮媛甄結婚多年，一度傳出要參選讓老婆生氣。（圖／翻攝林帛亨FB

林帛亨為愛車徵求買主，一連曬出車子外觀、內部樣貌多張照片，看得出保養得非常好，網友發現這部車子就是曾在電影《007：縱橫天下》登場的名車Z8，在劇裡是男主角龐德的帥氣座駕，因為限量生產5,703輛，是近20年來的經典車款，所以要價不菲，中古車甚至比一般跑車還貴。





當時Z8在國外開賣價格約385萬元台幣，不過因為數量稀少而增值，林帛亨這台收藏車維持得很好，價格預測應超過上千萬台幣，多數網友雖然心動，荷包卻不夠深，不但買不起，還苦勸他別輕易賣掉，因為出手了很難找回來。





▲BMW的Z8僅在1999至2003年生產，全球僅有5千多輛。（圖／翻攝林帛亨FB）

▲BMW的Z8生產至今約20年，林帛亨購入後保養得非常好。（圖／翻攝林帛亨FB）

▲BMW的Z8曾是在007電影出現過的名車，市價逾上千萬元台幣。（圖／翻攝林帛亨FB）

網友調侃：「買一台露營車就可以救這些玩具車，很划算吧！」林帛亨坦言，「露營車早就準備好摳摳了，等車中」，會賣掉這收珍藏品，不是因為缺錢，應是聽從老婆指令，才會忍痛割捨，粉絲苦笑說要清掉傳家寶，能感覺你的不捨，不過「車好美，但想想老婆更美，Hans哥還是賣好了」、「要順媛甄，不然床上會有黃金」、「順媛甄，得永生」。



