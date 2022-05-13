急徵50名醫護人員 柯文哲：聯醫和平院區改成防疫醫院
新冠肺炎疫情在台灣持續升溫，確診數也逐日創下新高紀錄。而台北市的部分，台北市長柯文哲今（13）日下午召開北市防疫記者會時，宣布聯合醫院和平院區將轉型為防疫醫院，除了專責病房要增加到200床外，也要額外徵求50名護士或具護理師執政的醫療人員，加入防疫專責病房運作。
因應北市確診數持續上升，柯文哲在防疫記者會上表示，目前北市在12個行政區成立關懷中心，不過人力出現短缺的狀況，因此開出「時薪230元，每週最高工時40小時，等同於月薪36800元」的條件，希望徵求民眾投入接電話的行列，並表示若有意願的民眾，可以透過台北市就業大補帖網站進行應徵。
此外為了維持北市醫療量能穩定，柯文哲也宣布將聯合醫院和平院區轉為「防疫醫院」，屆時防疫專責病房將提升到200床，由於要分艙分流，因此相關醫護人力需求也大增。「但現在很麻煩的是和平醫院裡面確診、居隔的人一大堆，導致病房沒辦法開設。」柯文哲說，所以現階段市府要急徵50名護士或具護理師執政的醫療人員，加入防疫專責病房運作。
柯文哲進一步說明，加入和平院區等於是投入第一線戰場，因此條件是要有醫護經驗並打過三劑疫苗，或者是打完確診過了，「拜託有意願者能夠投入戰場，因為和平院區將是第一線最危險的防疫醫院，將全數收治確診者。」
※【NOWnews 今日新聞
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