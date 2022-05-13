因應梅雨鋒面來襲　陳其邁要求確保排水渠道暢通

中央氣象局預報首波梅雨季滯留鋒面13日至16日帶來降雨，恐有致災性豪雨發生。高雄市水利局除備妥130台大型移動式抽水機外，也特別利用90支淹水感知器，透過智慧化系統監控水情。不過，市長陳其邁今(13)日一大早就率市府水利團隊視察鳳山園藝試驗所調節池及大寮拷潭排水治水工程，指示市區防洪效能，並挖寬施工瓶頸河道，確保排水渠道暢通。
為改善大寮拷潭地區長年淹水問題，高市府目前正在進行拷潭排水中上游治理一期、二期及拷潭排水中上游左岸治理等3項工程，整治範圍由拷潭排水鎮潭路上游往下到保福宮下游附近，約1.9公里，渠道寬度由5公尺拓寬至14公尺，先行疏通挖寬鎮潭路上游排水，以加速拷潭路上游排水退水的速度。
至於，鳳山區園藝試驗所視察調節池工程，將擴挖現有調節池及聯外排水路設置出流管制措施，預計今年10月前完工，於降雨時將該區域雨水儲留於園區滯洪池及現有低漥綠地中，減輕降雨期間對鳳山市區排水系統負荷。
高雄市水利局也預先佈設130台大型移動式抽水機，因應鋒面可能帶來的災情，並透過智慧化系統監控水情，設置90支淹水感知器，全面掌握積淹水的即時動態。另外水情中心全天候監控氣候狀況，透過水情應變系統配合降雨資訊作淹水預警研判，市府將與市民攜手合作共同防災，藉自助互助力量，保障市民生命財產安全，降低水患所造成的損失。
另外，在高市鼓山三路一帶，因柴山坡地地表逕流、區域地勢相對低窪及下游愛河潮位頂托影響，過去常因強降雨時造成淹水災情，在凡那比、莫蘭蒂、梅姬颱風等，均造成地方淹水，淹水範圍約達15公頃經闢建鼓山滯洪池後已有大幅改善。水利局於109年獲營建署補助1億元，進行鼓山抽水站新建工程，並已在今年汛期前完成新增2台抽水機組，為地方防汛能力再提昇。