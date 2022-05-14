COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

房市／因應強降雨　避免買潛在淹水屋　專家：三招自保

▲極端氣候來臨，面對強降雨，購屋時更有注意別買到漏水屋或淹水屋。（圖／NOWnews資料照片）
▲極端氣候來臨，面對強降雨，購屋時更有注意別買到漏水屋或淹水屋。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-05-14 08:00:00

極端氣候下，強降雨已成新常態，氣象局就提醒，本周末應嚴防瞬間暴雨以免致災。因此，如何避免買到潛在淹水屋、漏水屋，已成購屋重要功課，信義房屋建議，評斷是否有淹水風險主要有三種方法，第一是現場觀察騎樓高度是否明顯墊高、周圍房屋是否普遍裝有防水閘門等；第二是上政府網站查詢是否為地勢低漥區；第三就是親自詢問在地住戶、鄰里長，多方比對，才能確保買到不受水患影響的安心好宅。至於漏水屋，亦可透過觀察屋況、向鄰居打聽、慎選有完善漏水保固的仲介公司，確保自身權益。

我是廣告 請繼續往下閱讀
極端氣候加劇，以2021年為例，台灣在4、5月才歷經半世紀罕見的大旱，但當梅雨鋒面一到，台北市區就出現時雨量逾209毫米（mm/hr）的強降雨，打破近20年的紀錄。而根據中研院環境變遷研究中心協同氣象局等單位發布的台灣氣候變遷評析更新報告指出，過去110年台灣年均溫上升攝氏1.6度，高於全球平均的1.07度，意味著氣候變遷的加快，將讓降雨型態更易趨於極端。

面對大環境改變，房屋是否有淹水風險，成為購屋考量重點。歸納專家建議，大致可從現場觀察、上網查詢、詢問在地人，這三種方法來進行評斷。

在現場觀察部分，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，若周邊住宅大多有墊高2至3個台階，或騎樓比路面高出許多，都可能先前有淹水紀錄，或者觀察地下室空間的壁面天花板，是否有淹水過的痕跡。另外，周邊馬路被經常性堆置垃圾、雜物，當大雨來到，就可能因為下水道或排水溝遭堵塞而積水。同時，也可觀察當地民宅的門口，是否普遍裝設防水閘門、電線桿是否有標示積淹水高度；若當地抽水站多，也代表當地可能較容易積淹水。最後，也可在大雨後到區域內公園、學校、空地觀察是否有積淹水。

其次，曾敬德表示，民眾若想了解特定地區、路段是否位處淹水高風險區，可到經濟部水利署網站的保全計畫下載專區，查詢是否為地勢低漥區或位於地下排水系統不佳的地方，藉此了解防災建設是否完善。如果仍不放心，不妨多向當地里長或居民打聽，了解社區排水狀況是否無患。

此外，極端氣候影響下，也有可能因強降雨，造成屋內漏水。如果購屋時能夠慎選好的房仲公司，提供完善漏水保固，就能降低損失。信義房屋表示，透過全台每一家分店簽約購屋的買方，只要屋齡在30年內，於交屋日起算6個月內，發現房子主建物的內外牆、天花板等位置出現滲漏水，就提供「每次修繕」費用最高補貼30萬元，且在保固期內，可以多次申請，總額沒有上限。

因應梅雨鋒面來襲　陳其邁要求確保排水渠道暢通

房市／全大運落幕　信義房屋相挺不間斷

房市／2021第四季電梯大樓最夯　房貸族數量、總價創新高

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀