房市／因應強降雨　避免買潛在淹水屋　專家：三招自保

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面對大環境改變，房屋是否有淹水風險，成為購屋考量重點。歸納專家建議，大致可從現場觀察、上網查詢、詢問在地人，這三種方法來進行評斷。
在現場觀察部分，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，若周邊住宅大多有墊高2至3個台階，或騎樓比路面高出許多，都可能先前有淹水紀錄，或者觀察地下室空間的壁面天花板，是否有淹水過的痕跡。另外，周邊馬路被經常性堆置垃圾、雜物，當大雨來到，就可能因為下水道或排水溝遭堵塞而積水。同時，也可觀察當地民宅的門口，是否普遍裝設防水閘門、電線桿是否有標示積淹水高度；若當地抽水站多，也代表當地可能較容易積淹水。最後，也可在大雨後到區域內公園、學校、空地觀察是否有積淹水。
其次，曾敬德表示，民眾若想了解特定地區、路段是否位處淹水高風險區，可到經濟部水利署網站的保全計畫下載專區，查詢是否為地勢低漥區或位於地下排水系統不佳的地方，藉此了解防災建設是否完善。如果仍不放心，不妨多向當地里長或居民打聽，了解社區排水狀況是否無患。
此外，極端氣候影響下，也有可能因強降雨，造成屋內漏水。如果購屋時能夠慎選好的房仲公司，提供完善漏水保固，就能降低損失。信義房屋表示，透過全台每一家分店簽約購屋的買方，只要屋齡在30年內，於交屋日起算6個月內，發現房子主建物的內外牆、天花板等位置出現滲漏水，就提供「每次修繕」費用最高補貼30萬元，且在保固期內，可以多次申請，總額沒有上限。