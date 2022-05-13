政院版《國教法》通過　青民協盼推廣申訴程序　強化學權

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青民協理事長張育萌表示，肯定本次修法方向，但過去學生使用申訴機制的比率偏低，在兒童權利公約國家報告中，教育部提供的數據中，學生提出申訴的案件量，平均每學期每校不到1件，顯示學生不知道申訴程序，以及申訴制度不友善讓學生不願意提起申訴。期待未來學校及主管機關積極推廣申訴程序，並同步減少校內侵害學生權利的事情發生。
針對《國教法》修正草案提供「課程與教學輔導團」及地方政府組成任務編組的法源。全教總理事長侯俊良表示，現行各縣市國教輔導團功能與定位不一，承擔的責任相差甚遠，現在要入法，應先釐清其性質與定位，以免未蒙其利，先受其害。
目前國民中小學每班教師員額編制是採每班固定教師員額編制，為真實反映教育現場需求，《國教法》修正草案規定各地方政府得從「教師授課節數」滿足「學生學習節數」為考量點，進而配置學校所需的教師員額。
侯俊良說，經檢視草案內容，班級編制及教職員員額編制準則，仍提到由「中央主管機關定之」，到底是中央規定或地方自主訂定，教育部應該說清楚。
對於修法重點「賦予學校行政組織更大的彈性調整空間」、「授權中央主管機關訂定海外攬才子女專班之彈性規定」等。
侯俊良擔憂，地方政府會依據相關條文，為了省錢而縮減學校行政人員，恐讓兼任教師的工作量更大。另外，他也質疑，海外攬才子女專班與科學園區實驗學校的差別何在？「彈性規定」恐成為不受法規限制的「特權專班」。
《國教法》修正草案明定私校校長遴選，應召開校長遴選會，遴選會組成、召開規定由董事會訂定。全國私校工會理事長尤榮輝表示，目前私大校長就是由董事會組遴選委員會遴選，大都是遂行董事會意志的傀儡，很難選出賢能校長，若修法讓私中仿照，毫無進步性可言，建議修法讓私校校長遴選至少比照公校辦理。
目前針對無國籍學生進入國民小學及國民中學就學未有相關規定。教育部表示，依照兒少權法規定，無國籍兒少於戶籍登記完成前，或未取得居留、定居許可前，應依法予以保障，教育部基於人道關懷，維護無國籍兒少就學權益，故於《國教法》修正草案增列無國籍學生入學的明確法源依據。
收容外籍移工所生無國籍子女的「關愛之子家園」主任王冠婷指出，許多移工因失聯、遭遣返等因素，導致在台所生育的子女成為黑戶人口，往往欠缺醫療、社福和教育等資源。她提到，經社會局安置，住在機構的兒少，尚且能經由社會局專案專簽，進入國民教育系統，若是跟在失聯移工父母身邊，父母擔憂為子女報戶口時，會被發現失聯身分遭遣返回國，或返國後無法再來台工作，便不敢讓子女報戶口或對外求援，這類黑戶兒少就很難進入國民教育系統，希望法案通過能解決問題。
她提醒，即使中央法規通過，各地方政府對於法令、相關文件的認定，可能有所不同，還得看後續配套措施而定。