聰明報稅／綜所稅申報　7大繳稅方式差別報你知

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綜所稅申報方式包括網路申報（手機版、線上版及離線版）、稅額試算、二維申報、人工申報，繳稅方式則有現金或票據、自動櫃員機（ATM）、委託取款轉帳、活期（儲蓄）存款、信用卡、晶片金融卡及行動支付／電子支付帳戶等7種方式，但不是所有申報方式都適用這些繳稅方式，像手機報稅就無法使用現金或票據繳稅；二維申報及人工申報也不適用活期（儲蓄）存款繳稅；手機版也不能用晶片金融卡繳稅。
至於各種繳方式的扣款時點，活期（儲蓄）存款帳戶、晶片金融卡（含行動支付）、電子支付帳戶、ATM繳稅都是線上即時扣款，請當下確認帳戶是否扣款成功。
委託取款轉帳則是申報截止後陸續扣款，請確認指定帳戶資料填寫正確，並於6月30日預留足額存款，若帳戶有誤或存款不足，將另外發單限期補繳並加計利息。
信用卡繳稅是在申報截止後於7/8向發卡銀行請款，請確認是否授權成功，並留意該期信用卡帳單繳納截止日。現金或票據繳稅也記得在6月30日前持繳款書至代收稅款實體據點繳納，如受疫情影響可於6月30日前申請延期或分期繳稅。
至於7種繳方式的使用限制，像是委託取款轉帳限本人或配偶帳戶；活期（儲蓄）存款繳稅只限本人帳戶；晶片金融卡、電子支付帳戶及ATM繳稅都不限本人帳戶；信用卡（含電子支付）則限本人或配偶信用卡，且同一戶申報戶限1張。
國稅局也提醒，如要確認是否完成繳稅，納稅義務人除可於APP交易紀錄中即時查詢繳稅紀錄，也可至「網路繳稅服務網」（https://paytax.nat.gov.tw）綜所稅結算申報自繳稅款紀錄查詢，而除委託取款轉帳外（7/15開放），其他可於繳稅次日起第3個工作日至「財政部電子申報繳稅服務網」（https://tax.nat.gov.tw)綜所稅結算申報繳稅紀錄查詢。