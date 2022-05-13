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聰明報稅／綜所稅申報　7大繳稅方式差別報你知

▲綜所稅申報提供多元繳稅方式，到底這些繳稅式有何不同？財政部提供二表格讓大家馬上搞懂。（圖／NOWnews資料照）
▲綜所稅申報提供多元繳稅方式，到底這些繳稅式有何不同？財政部提供二表格讓大家馬上搞懂。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

2022-05-13 18:35:33

你報稅了嗎？由於110年綜合所得稅結算申報，又正值國內本土疫情大爆發，在家網路報稅、線上繳退稅，可說是最省時便利又防疫的好選擇。但很多人也納悶有7種繳稅方式到底差別在哪？尤其今年又多了電子支付帳戶繳稅，委託取款轉帳何時扣款？信用卡何時帳單會有這筆稅款？財政部特別提供2個比較表，讓納稅人馬上清楚了解，並可選擇對自己最有利又方便的繳稅方式。

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為方便民眾繳納綜所稅，財政部彙整多元繳稅管道供民眾選擇，今年並新增「電子支付帳戶」繳稅方式，民眾可使用於電子支付機構註冊開立電子支付帳戶，透過行動裝置應用程式（APP）掃描電子結算申報繳稅系統、綜合所得稅結算申報稅額試算通知書或繳款書上的QR Code行動條碼，即時轉帳繳稅。

▲今（2022）年綜合所得稅申報提供7種繳稅方式，讓民眾選擇，但有些不同申報方式可適用的繳稅方式也有些不同。（圖／財政部提供）
▲今（2022）年綜合所得稅申報提供7種繳稅方式，讓民眾選擇，但有些不同申報方式可適用的繳稅方式也有些不同。（圖／財政部提供）
綜所稅申報方式包括網路申報（手機版、線上版及離線版）、稅額試算、二維申報、人工申報，繳稅方式則有現金或票據、自動櫃員機（ATM）、委託取款轉帳、活期（儲蓄）存款、信用卡、晶片金融卡及行動支付／電子支付帳戶等7種方式，但不是所有申報方式都適用這些繳稅方式，像手機報稅就無法使用現金或票據繳稅；二維申報及人工申報也不適用活期（儲蓄）存款繳稅；手機版也不能用晶片金融卡繳稅。

至於各種繳方式的扣款時點，活期（儲蓄）存款帳戶、晶片金融卡（含行動支付）、電子支付帳戶、ATM繳稅都是線上即時扣款，請當下確認帳戶是否扣款成功。

委託取款轉帳則是申報截止後陸續扣款，請確認指定帳戶資料填寫正確，並於6月30日預留足額存款，若帳戶有誤或存款不足，將另外發單限期補繳並加計利息。

信用卡繳稅是在申報截止後於7/8向發卡銀行請款，請確認是否授權成功，並留意該期信用卡帳單繳納截止日。現金或票據繳稅也記得在6月30日前持繳款書至代收稅款實體據點繳納，如受疫情影響可於6月30日前申請延期或分期繳稅。

至於7種繳方式的使用限制，像是委託取款轉帳限本人或配偶帳戶；活期（儲蓄）存款繳稅只限本人帳戶；晶片金融卡、電子支付帳戶及ATM繳稅都不限本人帳戶；信用卡（含電子支付）則限本人或配偶信用卡，且同一戶申報戶限1張。

▲申報綜合所得稅，繳稅方式比一比。（圖／財政部提供）
▲申報綜合所得稅，繳稅方式比一比。（圖／財政部提供）
國稅局也提醒，如要確認是否完成繳稅，納稅義務人除可於APP交易紀錄中即時查詢繳稅紀錄，也可至「網路繳稅服務網」（https://paytax.nat.gov.tw）綜所稅結算申報自繳稅款紀錄查詢，而除委託取款轉帳外（7/15開放），其他可於繳稅次日起第3個工作日至「財政部電子申報繳稅服務網」（https://tax.nat.gov.tw)綜所稅結算申報繳稅紀錄查詢。

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