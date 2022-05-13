國光女神「肉色裝」打疫苗 後方阿伯揪團看：那女生沒穿
「國光女神」許薇安臉蛋甜美，擁有170公分高挑身材的她，E級上圍也備受關注，曾獲選《FHM》看板女郎冠軍，目前臉書粉絲專頁上有高達242萬粉絲追隨。近日疫情升溫，許薇安趕緊前往接種第三劑疫苗，今（13）日也透過臉書分享，怎料她過於清涼、接近「肉色」的穿搭，竟直接嚇到後方的阿伯。
許薇安戴著口罩，低頭注視疫苗卡，緊身挖肩上衣出賣性感香肩，包包的背帶也增加其上圍養眼度，隨後也曬出自己接種疫苗的現場照，原來她上衣只有半截，儘管一頭烏黑長髮擋住美背，但依舊能隱約看到白皙肌膚和腰身。
許薇安也透露後方有阿伯看到她打疫苗的穿搭後，驚呼：「快點看喔！前面那個女生沒穿衣服。」讓她露出害羞的表情，而除了讓阿伯「凍未條」之外，粉絲看到照片後血壓也瞬間飆高、鼻血狂流：「乍看之下是真的會像沒有穿」、「本人真的很後悔當初沒有考醫生」、「 這顏色真的會讓人誤會」。
※【NOWnews 今日新聞
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