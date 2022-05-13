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李蒨蓉賣掉愛馬仕籌錢度日　「得罪貴婦閨密」改拎平價包

▲李蒨蓉曾賣掉愛馬仕改拎平價包。（圖／李蒨蓉臉書）
▲李蒨蓉曾賣掉愛馬仕改拎平價包。（圖／李蒨蓉臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-05-13 19:24:06

藝人李蒨蓉2015年因「阿帕契打卡案」遭到輿論撻伐，最終獲不起訴處分，儘管演藝事業曾一度跌至谷底，不過她也因此獲得人生轉機。李蒨蓉今（13）日在臉書上透露看到《NOWnews今日新聞》回顧她當年因該事件，忍痛賣掉愛馬仕包的心路歷程後，決定再分享因賣包而得罪貴婦閨密的內幕，坦言雖然現在改拎是平價托特包，但內心卻相當自在。

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李蒨蓉和經商的CEO老公李德立結婚多年，曾是令人稱羨的上流貴婦，後來因陷入醜聞，廣告代言等工作接連泡湯，就連老公的公司也被拖下水，還因為官司賣掉收藏已久的名牌包。

▲李蒨蓉（左）和老公李德立大吵一架。（圖／李蒨蓉臉書）
▲李蒨蓉（左）和老公李德立結婚多年。（圖／李蒨蓉臉書）
怎料賣包就已夠心痛，李蒨蓉還因此得罪貴婦圈的閨密：「我曾經被女朋友責備，她是愛馬仕大戶，因為她的關係我才能買到稀有的康康包，後來為了打官司、過日子，我把包包給賣了，女朋友很不諒解，直說為了我配貨，為何不把包包賣回去給她？我怎能賺朋友的錢？」

▲李蒨蓉曾得罪貴婦閨密。（圖／李蒨蓉臉書）
▲李蒨蓉曾得罪貴婦閨密。（圖／李蒨蓉臉書）
李蒨蓉解釋當年是不得已才下做出此下策，如經事隔多年，她坦言並不會後悔，甚至獲得了寶貴的心得：「人生道路有高有低，在高點切勿驕氣，在低點更不要喪氣，能屈能伸才能走的常常久久，也許有一天我又能夠再拿起康康包，誰知道呢？同時開箱目前背的平價托特包，直呼：「我的心自在最重要！」


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